Per chi votano gli italiani

Sostituto Allegri - non c’è solo Zidane : tutti i nomi Per la panchina bianconera [FOTO] : 1/6 Alfredo Falcone - LaPresse ALFRE ...

Atalanta - GasPerini : 'Dobbiamo segnare al Franchi - la Fiorentina è forte' - : Ecco quanto dichiarato da Gian Piero Gasperini , tecnico della Dea: 'Crocevia della stagione, chiaro che quando elimini la Juve le aspettative salgono - ha commentato a Rai Sport -. La Fiorentina è ...

Mel B contro Lady Gaga : "Dovrebbe chiedere scusa alla compagna di Bradley CooPer euro " : 24 ore fa è calato il sipario sull'edizione numero 91 degli Oscar del cinema , eppure si continua a discutere delle premiazioni e delle performance live. Anche Mel B dice la sua. L'ex Spice Girl, in ...

Denunciò il suo ex Per le restituzioni fantasma ma il pm chiede l'archiviazione. Sarti (M5S) : "Mi dimetto da presidente Commissione Giustizia" : "A seguito delle notizie riportate sulla stampa in merito alla richiesta di archiviazione per la querela da me sporta nei confronti di Andrea Tibusche Bogdan, annuncio le mie dimissioni da presidente della Commissione Giustizia della Camera e, a tutela del Movimento 5 stelle, mi autosospendo". Così, in una nota, Giulia Sarti, deputata M5s e presidente della Commissione Giustizia. "In questa occasione, tengo anche a precisare che nè ...

Achille Lauro : il rapPer conteso tra X Factor e The Voice Per il ruolo di giudice : Negli ultimi tempi la popolarità di Achille Lauro è cresciuta in maniera esponenziale. Dopo il festival di Sanremo, complici anche le polemiche con Striscia la notizia, il nome dell'artista romano ha iniziato ad occupare, per un motivo o per l'altro, le pagine dei quotidiani in maniera costante. Achille Lauro si è ritrovato nel giro di pochi giorni ad essere ospitato, ma anche e soprattutto ad essere lodato, da personaggi di primo piano della ...

Fiorentina-Atalanta - Pioli : “GasPerini sbagliò a dare del simulatore a Chiesa” : FIORENTINA ATALANTA Pioli – “Ce l’abbiamo in testa di vincerla la Coppa Italia, come credo sia normale per tutte le squadre che sono rimaste. E’ capitato raramente che le prime tre squadre del campionato siano fuori”. Sono le parole dell’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, alla vigilia della semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Atalanta. “Noi […] L'articolo ...

Inter - Mourinho suPera Conte Per la panchina : Per lui sarebbe pronta una squadra stellare : L'Inter sta cominciando a progettare la prossima stagione con l'obiettivo di rinforzare notevolmente la rosa e ridurre il gap dalla Juventus che in Italia domina incontrastata da otto anni. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha dichiarato pubblicamente che si punterà su profili di esperienza Internazionale e abituati a vincere. E proprio sulla panchina potrebbe arrivare un allenatore che risponde a tutti questi requisiti. Si tratta del ...

Dischi d’oro e di platino Per la musica italiana : da Ultimo a Marco Mengoni e Sfera Ebbasta - tutti i premiati : Dischi d'oro e di platino tra singoli e album della musica italiana. Il brano vincitore del Festival di Sanremo 2019, Soldi di Mahmood, riceve il disco di platino digitale per le 50.000 copie realizzate tra vendite ed ascolti in streaming. Disco di platino anche per Marco Mengoni, Negramaro e Francesco De Gregori, grazie ad alcuni singoli rilasciati non proprio di recente. Marco Mengoni ha ottenuto la certificazione platino per il brano Ad ...

Achille Lauro sbarca in Tv? Il trapPer tra X-Factor e The Voice : Achille Lauro è nel suo momento d'oro e dopo il successo a Sanremo, dove con la sua 'Rolls Roys' ha conquistato il pubblico, sembra essere pronta per lui una nuova avventura. Nonostante le polemiche ...

Emma Marrone - Sallusti vs Telese : “Suoi fan non sono Per gambe aPerte ma Per porti chiusi. Lei vive in mondo dorato” : Botta e risposta vivace a Otto e Mezzo (La7) tra il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, e il giornalista Luca Telese sul caso del consigliere comunale leghista di Amelia (Terni), Massimiliano Galli, e del suo insulto sessista alla cantante Emma Marrone. Il politico umbro è stato espulso dalla Lega. Sallusti commenta: “Non faccio il moralista, ma credo che una persona del genere non è all’altezza di una funzione pubblica. E ...

Juve - Douglas Costa a rischio Per il Napoli : Douglas Costa è a rischio per Napoli-Juve . Come si legge sul Corriere dello Sport , la presenza dell'esterno d'attacco bianconero al San Paolo resta in forte dubbio e l'evoluzione della guarigione dall'infortunio alla coscia sarà valutata giorno per giorno. L'obiettivo più ...

Musica de Il Volo è l’oPera pop che guarda al classico con gli occhi della contemporaneità - la recensione : Ascoltare "Musica" de Il Volo significa percorrere tante strade lastricate di tante atmosfere, ma la pigmentazione che domina la scena è il vintage del bianco e nero trasposto ai giorni d'oggi, osservato attraverso la grana di un pellicola sbiadita e tradotta in digitale. In poche parole: il trio nato dai riflettori di Ti lascio una canzone è una camera lomo che osserva l'umanità dall'alto del classico, ma con un filtro fotografico per restare ...

Serie A - Giudice Sportivo : ammenda e diffida Per Petrachi : ROMA - Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A Eugenio Tenneriello ha assunto le sue consuete decisioni dopo le gare della sesta ...

