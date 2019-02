Lo spoiler di Ligabue su La cattiva compagnia con il figlio Lenny alla batteria

optimaitalia

(Di martedì 26 febbraio 2019)svela La, una delle nuove canzoni contenute nell'album Start in uscita il prossimo 8 marzo.Attraverso Instagram Stories,staando le nuove tracce lasciando che il suono emerga da un vinile. Il nuovo disco di, Start, è infatti già ultimato e dsua personale copia, l'artista ne sta approfittando per far ascoltare qualche brano in anteprima ai suoi sostenitori prima del rilascio ufficiale del prossimo 8 marzo.Laè la seconda traccia svelata dal rocker di Correggio dopo Polvere di Stelle. Il brano è ascoltabile attraverso le ultime Instagram Stories pubblicate oggi dae disponibili per 24 ore. Nell'ultima storia condivisa con i fan,chiede consigli sulle prossime canzoni daare, condividendo la tracklist del disco Start.Anticipato dal singolo Luci D'America, rilasciato ufficialmente ...