La droga killer è arrivata in Italia | è allarme Di cosa si tratta

(Di martedì 26 febbraio 2019), primo sequestro in. Sidi simil fentanyl, unache solo negli USA ha provocato quasi duecentomila decessi per overdose in tre anni. Lo stupefacente è stato intercettato tramite accertamenti sul web grazie a un’operazione di intelligence che ha visto come protagonisti i militari della sezione operativa dei Nas. Solo venti grammi, dai quali però sarebbero state ricavate ventimila dosi. Economica, alla portata di tutti e letale: è un tipo di sostanza non ancora presente nella tabella di quelle proibite.“La chiamano impropriamente “eroina sintetica” per il tipo di effetto psicotropo simile, ma dal punto di vista della tossicità è molto peggio – sottolinea il generale Adelmo Lusi, comandante del Nas – con 25 milligrammi di eroina ci si sballa, con 25 milligrammi di simil-fentanyl, come quello appena sequestrato, si muore”. Continua dopo la ...