Iran | dimissioni Zarif per veleno dei partiti su politica estera

T Iran a (Albania) - manifestanti assaltano il governo : chiedono dimissioni di Edi Rama : A Tirana , in Albania migliaia di manifestanti organizzati dal Partito Democratico di centro-destra si sono recati in una delle note piazze della capitale albanese per dare luogo ad una grande e forte protesta contro il governo del socialista Edi Rama , da questi considerato un uomo incapace, inefficiente e soprattutto corrotto. La manifestazione ha dato luogo a violenti scontri tra i sostenitori dell'opposizione e la polizia di Tirana . i ...

Coppa d’Asia - netto ko contro l’Iran e dimissioni : Lippi lascia la panchina della Cina con una velenosa frecciatina : Dopo il netto ko contro l’Iran, Marcello Lippi ha annunciato il suo addio alla panchina della Cina: prima di andare però, l’ex ct dell’Italia non ha risparmiato una velenosa frecciatina ai calciatori “Voglio ringraziare tutti, perché con questa partita termina il mio contratto con la nazionale cinese. È stato un onore per me allenare una nazionale così importante per un Paese così importante come la Cina“, con ...