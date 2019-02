Inter | maglia speciale per celebrare i 20 anni di partnership con Nike | i nerazzurri la

Inter - ecco la maglia speciale per i 20 anni con Nike : sarà usata nel derby : FC Internazionale Milano e Nike presentano una maglia speciale per la stagione 2018-19 che celebra i 20 anni di partnership. Per realizzare il design della nuova maglia Inter x Nike 20th anniversary, Nike e Inter si sono ispirate alle 10 “home jersey” più celebri degli ultimi 20 anni. La maglia sarà indossata dalla squadra durante […] L'articolo Inter, ecco la maglia speciale per i 20 anni con Nike: sarà usata nel derby è stato ...

Inter e Nike celebrano i anni insieme : al lavoro per una maglia speciale : L'Inter, ancora al centro delle polemiche per l'assegnazione del rigore alla Fiorentina che ha impedito ai nerazzurri di portare a casa la vittoria, avrebbe in serbo per i suoi tifosi una sorpresa per i suoi tifosi. Come rivelato dalla testata Footy Headlines, sito da sempre in prima linea sul look delle varie squadre, i nerazzurri

Milano Fashion Week - la modella Winnie Harlow sfila con la maglia mashup dell'Inter : In passerella... con la maglia dell'Inter. Succede anche questo alla "Milano Fashion Week 2019", apertasi nella "capitale della moda" con una dedica speciale ai colori nerazzurri da parte della ...

Inter - Wanda Nara pubblica una foto di Icardi in lacrime con la maglia nerazzurra : Un collage di foto che ritraggono Mauro Icardi in lacrime con la maglia dell'Inter e mentre applaude commosso i tifosi: Wanda Nara pubblica un messaggio su twitter a notte fonda che ha il sapore di un ...

Wanda Nara - messaggio ai tifosi : sui social Icardi in lacrime in maglia Inter : MILANO - Un collage di foto con protagonista Mauro Icardi in lacrime con la maglia dell'Inter mentre applaude i tifosi nerazzurri. E' il messaggio postato nella notte sui social da Wanda Nara, moglie ...

Lautaro gioisce e guarda avanti : «Testa al Rapid - dimostriamo di essere degni della maglia dell’Inter» : Altro che la meteora Gabigol, la risposta di Lautaro Martinez arriva quando i nerazzurri hanno una fame tremenda di rivedere tre punti tutti in una volta, di rimettersi a correre e allontanare per un’altra settimana le inseguitrici Champions.Un pallone e bum, un gol da festival, ecco quello che serviva per scacciare le voci di chi gli ricorda più gli errori sotto porta e la confusione.Adesso, però, Lautaro è arrivato a quattro reti in Serie ...

Il Barcellona come l’Inter : sulla maglia nomi dei calciatori in cinese : Il Barcellona come l’Inter. Il club blaugrana infatti in occasione del ‘Clasico’ di Coppa del Re in programma stasera nel Camp Nou ha deciso di inserire sulla maglia i nomi dei calciatori scritti in cinese. Nello scorso weekend aveva lanciato l’iniziativa la squadra di Luciano Spalletti che ha dovuto fare i conti con una pesante sconfitta contro il Bologna, i tifosi del Barcellona sperano in un risultato diverso. ...

Inter - maglia con nomi in cinese per il Capodanno dell'anno del Maiale : Si avvicina il Capodanno cinese e in occasione del match casalingo di domenica contro il Bologna, i nerazzurri indosseranno una maglia speciale dedicata alle celebrazioni per l'anno del Maiale che ...

Inter - in vendita per la prima volta la maglia da portiere : I primi 100 tifosi che acquisteranno il prodotto tra il 28 gennaio e il 3 febbraio, potranno partecipare a un meet and greet con Handanovic, Padelli e Berni.

Inter - Skriniar ha le idee chiare : “voglio vincere con questa maglia. Valgo 100 milioni? Quando lo ha detto Spalletti…” : Il difensore slovacco ha parlato della stagione dell’Inter e degli obiettivi futuri, sottolineando di voler vincere un trofeo in nerazzurro Terzo posto in classifica e obiettivo Europa League, sono queste le certezze della stagione dell’Inter. Milan Skriniar ha le idee chiare e, nel corso di un’Intervista a Tuttosport, ha sottolineato di voler vincere il primo trofeo con la maglia nerazzurra. Parole schiette e sincere, ...

Inter - Keita e il regalo da Interista vero : la maglia autografata di Ronaldo : In più occasioni, Luciano Spalletti ha sottolineato il concetto di "Interismo". Quel senso di appartenenza così forte alla squadra, che si manifesta nell'incredibile affluenza di pubblico ad ogni gara ...

Calciomercato Inter - ufficiale il prestito di Gabigol al Flamengo : il brasiliano avrà la maglia numero 12 : Il calciatore brasiliano si trasferisce dall'Inter al Flamengo con la formula del prestito Ora è ufficiale: Gabriel Barbosa è un nuovo calciatore del Flamengo. L'annuncio è del club brasiliano con una nota sul proprio sito web. Il 22enne attaccante, ex Santos, arriva in prestito dall'Inter e vestirà la maglia numero 12 del club rossonero.