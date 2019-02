Ferrari SF90 F1 2019 | immagini e tutti i segreti della monoposto

F1 - Mondiale 2019 : la Ferrari SF90 nata bene. Lo sviluppo farà la differenza : La prima finestra dei test collettivi pre-stagionali del Mondiale 2019 di Formula Uno a Barcellona (Spagna) è andata in archivio. Sono state quattro giornate di grande intensità per i team. Il meteo, a differenza di quanto accadde l’anno passato quando ci fu addirittura anche la neve, è stato ideale per girare e raccogliere informazioni sulle nuove monoposto. Allo stato attuale delle cose è davvero difficile stabilire chi sia avanti e chi ...

F1 - grana livrea per la Ferrari : la vernice usata per la SF90 è diventata un bel problema : Un problema di poco conto che comunque la Ferrari non ha intenzione di sottovalutare, provando a risolverlo il prima possibile La livrea della nuova Ferrari SF90 che ha fatto discutere nei giorni successivi alla presentazione ufficiale, è causa adesso di un piccolo problema che i tecnici di Maranello devono risolvere. AFP/LaPresse La vernice, utilizzata per rendere la colorazione della monoposto più opaca, sta creando alcuni inconvenienti ...

Ferrari promossa nei test. La SF90 convince. Exploit di Hulkenberg : Quattro giorni di prove e non si è potuto capire molto sui livelli di competitività delle squadre con le nuove macchine e le regole cambiate. Una cosa è certa: come sempre quelli che sono considerati ...

F1 - la Ferrari spiazza tutti a Barcellona : sulla SF90 spunta un cavallo di battaglia della Mercedes : Il team di Maranello ha provato nel corso dei test una componente già utilizzata dalla Mercedes nella scorsa stagione La Ferrari sulle orme della Mercedes, il team di Maranello ha deciso di provare nel corso dei test di Barcellona i famosi cerchi forati, utilizzati nel corso del Mondiale 2018 dalla scuderia campione del mondo. AFP/LaPresse Dopo il via libera della Federazione arrivato in seguito ad una richiesta di chiarimenti del ...

Ferrari - test di Barcellona positivi : la SF90 regge bene allo stress-maratona : Il cinque volte campione del mondo con messaggio ha reso omaggio a Karl Lagerfeld, poi finito il turno di guida ha lasciato la W10 a Valtteri Bottas che è salito fino al sesto posto. Se i tempi ...

F1 Ferrari - Vettel : «C'è già feeling con la SF90» : BARCELLONA - Sebastian Vettel è di buon umore dopo la giornata inaugurale dei primi test F1 a Barcellona, conclusa con il miglior tempo, 1'18'161, e 166 giri all'attivo.' Non potevo sperare in una ...

La nuova Ferrari SF90 in pista a Barcellona con Sebastian Vettel : Primi due giri per la nuova Ferrari SF90 a Barcellona. Sul circuito del Montmelò, dove con la prima sessione di test è cominciata ufficialmente la stagione 2019 della Formula 1, Sebastian Vettel è ...

Ferrari SF90 F1 2019 : immagini e tutti i segreti della monoposto : Ferrari SF90 F1 2019: immagini e tutti i segreti della monoposto immagini e dettagli Ferrari SF90 La Ferrari ha presentato la 65esima monoposto della sua storia in Formula 1; si chiama SF90 in onore del 90esimo compleanno della casa di Maranello. Sono diverse le modifiche subite dalla vettura per adeguarsi alle modifiche regolamentari previste per la prossima stagione. Prima di tutto, però, a cambiare è il colore: la nuova Ferrari si tinge ...

Formula 1 - Ferrari SF90 in pista a Barcellona. Filming day per Vettel e Leclerc : ... quindi, è che attraverso lo sponsor "Mission Winnow" si realizzi una forma di pubblicità indiretta al tabacco, considerata l'immagine della nuova Ferrari che farà il giro del mondo a partire dal ...

F1 Ferrari : Vettel primo in pista con la SF90 : MARANELLO - Domani, nella giornata inaugurale del primo test sulla pista di Barcellona, che durerà fino al 21 febbraio, sarà Sebastian Vettel il primo pilota a girare con la SF90. È quanto ha ...

F1 - Ferrari nei guai - Codacos e UNC fanno sul serio : il team di Maranello rischia il sequestro delle nuove SF90 : Fastidioso imprevisto per la Ferrari pochi giorni dopo la presentazione della nuova SF90: il team di Maranello rischia il sequestro delle monoposto ancor prima che percorrano i primi giri in pista Una ...

F1 : Sebastian Vettel sarà alla guida della Ferrari SF90 nel filming day domani a Barcellona : La Ferrari si è presentata ieri nelle sue grazie a Maranello. Aerodinamica e ogni particolare curatI nel minimo dettaglio per lanciare il guanto di sfida alla Mercedes, in vista del Mondiale 2019 di Formula Uno. Non vedono l’ora i piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc di poter provare la nuova monoposto, che ha il nome di SF90 in onore dei 90 anni della scuderia nostrana. E quindi, come affermato dal Team Principal Mattia Binotto in ...