Confessa il killer | Il mio ex suocero abusò di mia figlia

Milano - freddato in strada - Confessa il killer : vendetta per presunti abusi sulla figlia : Appena ieri, è stato freddato con quattro colpi di pistola. Un'esecuzione in piena regola avvenuta in strada nei pressi di un centro commerciale di Rozzano, nell'hinterland milanese. A distanza di 24 ore, ha un nome il killer di Antonio Crisanti, napoletano di 63 anni. Merito non di un'indagine lampo: il responsabile dell'omicidio ha bruciato sul tempo gli inquirenti andandosi a costituire stamattina alla locale tenenza dei carabinieri. Si ...