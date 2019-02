Comune di Scicli | 51 dipendenti part time passano da 18 a 25 ore

Il Comune di Scicli senza energia elettrica : Il Comune di Scicli senza energia elettrica . Oggi, 25 febbraio, gli uffici non forniranno servizi pubblici per un'interruzione dell' energia elettrica

Parco archeologico Scicli : il Comune perde due finanziamenti : Parco archeologico Scicli , Campo: “Il Comune di Scicli perde ben due finanziamenti per la rivalutazione di un’area dove persistono perplessità"

Trivelle - il Comune di Scicli si accorda con Eni ed Edison : avrà 11 milioni di euro per le tasse della piattaforma Vega : Eni ed Edison verseranno nelle casse del comune di Scicli 11 milioni di euro. Sono importi dovuti dalle Compagnie petrolifere alla città in provincia di Ragusa per Imu, Ici e Tasi, nel periodo compreso tra il 2009 e il 2015. Il prossimo 22 gennaio sarebbe dovuta arrivare la sentenza della commissione Tributaria del Tribunale di Ragusa dopo la causa intentata dall’amministrazione comunale, ma ieri è arrivato l’annuncio di un accordo quadro ...