Venezuela, "25 uccisi da regime Maduro"

: @FedericaMog Quanti morti ancora ci dobbiamo mettere in Venezuela, non bastano quelli gia uccisi dal dittatore, non… - mgbtigger : @FedericaMog Quanti morti ancora ci dobbiamo mettere in Venezuela, non bastano quelli gia uccisi dal dittatore, non… - Atlantide4world : #Venezuela:almeno 4 manifestanti sono stati uccisi e 50 feriti dalla #GNB nella Gran Sabana,al confine con il… - infoitestero : Venezuela: sono due gli indigeni uccisi da militari -

In due giorni di repressione, da sabato scorso, le forze di sicurezza e gli irregolari chavisti hanno ucciso 25 persone e ne hanno ferito almeno 84 a Gran Sabana, alla frontierana con il Brasile. Lo ha denunciato il sindaco della località, Emilio Gonzalez, che si è rifugiato in Brasile, attraversando il confine clandestinamente. Intanto, si apprende che nelle ultime 48 ore sono oltre 150 gli agenti delle forze di sicurezzane che hanno disertato e sono passati in Colombia in fuga aldi.(Di lunedì 25 febbraio 2019)