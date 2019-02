Salvini rassicura Di Maio | Non chiederò premiership

Pensioni - UE boccia Manovra - ma Salvini rassicura su Quota 100 : Nella giornata di ieri il quotidiano Repubblica ha anticipato quello che potrebbe essere il giudizio sulla Manovra, totalmente negativo, contenuto nel Country report dell'Unione Europea, sarebbe infatti in arrivo la bocciatura su Quota 100 e reddito di cittadinanza da parte dell'Ue. Secondo quello che viene riferito dal quotidiano, questi provvedimenti stabiliti voluti a gran forza soprattutto dal Movimento 5 Stelle sarebbero, per la Commissione ...

Diciotti - voto online del M5s su Salvini che rassicura : “Governo non cadrà”. Berlusconi : “Ricatto. 5 Stelle prendono in giro la base” : È il giorno del voto online per il Movimento 5 Stelle sul caso Diciotti, e dalle 10 alle 19 la base voterà sulla piattaforma Rousseau per decidere se mandare (votando No) o meno (votando Sì) Salvini a processo. Se i tre sindaci M5s finiti sotto inchiesta Appendino, Nogarin e Raggi spiegano al Fatto che “il governo va processato”, il ministro dell’Interno in tre colloqui con Repubblica, Stampa e Messaggero dice: “Per me il ...

Salvini : “Luigi mi ha rassicurato da subito. E grandi barricate dei 5 Stelle non ne vedo” : Matteo Salvini è appena tornato dall’ospedale della Maddalena dove sono stati chiusi interi reparti. Addita quel che resta di questo presidio sanitario come esempio di una sinistra al governo della Sardegna incapace di garantire servizi. Ora a sistemare le cose in tutta la regione ci dovrebbe pensare il suo candidato Christian Solinas, il leader de...

Autonomia Regioni - primo passo in Cdm - Salvini rassicura M5s : non ci saranno cittadini di serie A e di serie B : ... Erika Stefani che, ha portato in Consiglio dei ministri le bozze delle tre Intese dopo il via libera del ministero dell'Economia. Il tema di fondo, infatti, sono le risorse finanziarie che le tre ...

Salvini rassicura gli alleati di governo. 'Non cambia niente - non ci sarà rimpasto' : Le parole del vicepremier leghista all'indomani del voto in Abruzzo dove nel M5S con il passare delle ore si fa strada una sensazione di amerezza circa il flop alle regionale con la candidata Marcozzi ...

"Non cambia nulla" - Salvini rassicura i 5S : "E' un voto abruzzese, non penso che gli amici del Cinque Stelle abbiano alcunché da temere, per me non cambia nulla ". Matteo Salvini rassicura l'alleato di governo commentando il risultato del M5S ...

Sea Watch : Rossi a Salvini - non deve rassicurare me - ha giurato sulla Costituzione : I suoi amici in Europa " Orban e Kaczy"ski " hanno rifiutato la redistribuzione dei rifugiati proposta dalla Commissione europea, bloccando una politica dell'asilo comune. Il suo governo è andato ...