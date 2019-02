Rugby | O' Shea | ' Costruiremo la squadra ' little by litte' '

Rugby – Sei Nazioni - le sensazioni di O’Shea e Ghiraldini dopo la sconfitta subita dall’Italia contro l’Irlanda : Il ct e il capitano Ghiraldini hanno commentato il match giocato dagli azzurri contro l’Irlanda Il CT azzurro Conor O’Shea insieme al capitano Leonardo Ghiraldini si sono ritrovati nella sala stampa dello stadio Olimpico nel post partita per rispondere alle domande dei giornalisti presenti. “Come ho detto al termine della partita sono orgoglioso di questo gruppo al termine di una partita come questa” le parole del CT azzurro ...

Rugby – Guinness Sei Nazioni 2019 : O’Shea ha annunciato la formazione azzurra per la sfida contro l’Irlanda : ItalRugby, O’Shea annuncia il XV per l’Irlanda per la sfida del Guinness Sei Nazioni 2019 Conor O’Shea, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che domenica 24 febbraio alle 16 allo Stadio “Olimpico” di Roma affronterà l’Irlanda nel terzo turno del Guinness Sei Nazioni 2019, partita che sarà trasmessa in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre con collegamento a partire ...

Italia-Irlanda - Sei Nazioni Rugby 2019 : la formazione degli azzurri. Il XV varato da O’Shea : ben cinque cambi rispetto alla gara contro il Galles : L’Italia affronterà domenica 24 febbraio alle ore 16.00 l’Irlanda nella terza giornata del Sei Nazioni di Rugby: Conor O’Shea ha appena diramato la formazione titolare che affronterà i verdi. La nostra Nazionale viene cambiata di un terzo rispetto a quella scesa in campo dal 1′ nella sconfitta interna contro il Galles dello scorso turno. Rientra con il numero 9 Tito Tebaldi, all’esordio nel torneo dopo ...

Rugby – Sei Nazioni 2019 - il ct O’Shea convoca Marco Riccioni per il match con l’Irlanda : Il pilone abruzzese si unirà al gruppo azzurro nella giornata odierna per preparare la partita contro l’Irlanda Lo staff tecnico della Nazionale Italiana Rugby guidato da Conor O’Shea ha convocato Marco Riccioni per il match contro l’Irlanda, terzo impegno dell’ItalRugby al Guinness Sei Nazioni 2019 in calendario domenica 24 febbraio alle 16 allo “Stadio Olimpico” di Roma, partita che sarà trasmessa in diretta su DMAX, canale 52 del ...

Rugby - Conor O’Shea : “Far vincere l’Italia vale una carriera intera. Abbiamo un grande futuro - si vede la luce” : L’Italia del Rugby sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua storia, le 19 sconfitte consecutive nel Sei Nazioni rappresentano un vero e proprio record, la nostra Nazionale fatica a tenere testa alle big della palla ovale e il CT Conor O’Shea è sempre messo in discussione: non si vedono grandi passi in avanti, il gioco latita e manca sempre qualcosa per provare a vincere una partita nel torneo più prestigioso. La ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : i convocati di O’Shea per la sfida all’Irlanda. Sorprende la presenza di Braley : L’Italia del Rugby non ha troppo tempo per stare a recriminare su quanto è accaduto e si proietta in vista della sfida del 24 febbraio contro l’Irlanda (ore 16.00), valida come terzo incontro del Sei Nazioni 2019. Conor O’Shea ha diramato la lista dei 33 convocati per la sfida ai campioni in carica: tornano tra gli arruolati Giulio Bisegni e Tito Tebaldi, che sembrano aver completamente recuperato dai rispettivi infortuni, ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : i convocati di O’Shea per la sfida all’Irlanda. Saranno 33 gli azzurri in ritiro a Roma : Da domenica 17, dopo gli impegni del Pro 14, a lunedì 25 l’Italia del Rugby sarà in ritiro a Roma per preparare la sfida all’Irlanda, in programma domenica 24 alle ore 16.00, gara valida per la terza giornata del Sei Nazioni. Si giocherà, come di consueto, allo “Stadio Olimpico“. Conor O’Shea ha diramato la lista dei 33 convocati per la sfida ai campioni in carica: tornano tra gli arruolati Giulio Bisegni e Tito ...

Rugby – Sei Nazioni 2019 : i convocati del ct O’Shea per il raduno di Roma - gli azzurri preparano il match con l’Irlanda : Confermata l’ossatura del gruppo che ha preso parte ai alle prime due gare del Guinness Sei Nazioni contro Scozia e Galles Conor O’Shea, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la lista dei giocatori che prenderanno parte al raduno di Roma, in calendario da domenica 17 a lunedì 25 febbraio al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”, in preparazione del terzo incontro del Guinness Sei Nazioni 2019 di ...

Rugby – Guinness Sei Nazioni - Italia ko contro il Galless : il commento del ct O’Shea : O’Shea commenta il ko di oggi pomeriggio dell’ItalRugby contro il Galles nel Guinness Sei Nazioni Roma- L’allenatore azzurro Conor O’Shea al termine del match tra Italia e Galles ha risposto alle domande dei giornalisti presenti all’interno della sala stampa dello Stadio Olimpico. “Loro hanno vinto la guerra all’interno del punto di incontro nel momento chiave della partita nel secondo tempo,sono stati molto bravi in ...

Rugby Sei Nazioni - Italia-Galles : le formazioni titolari - due cambi per O'Shea : ROMA - Annunciate le formazioni titolari di Italia-Galles , match della seconda giornata del Sei Nazioni di Rugby 2019 in programma sabato allo stadio Olimpico di Roma. Rispetto all'esordio contro ...

Rugby Sei Nazioni Italia-Galles - O Shea 'Preparati per vincere' : ROMA - Il virus influenzale, che alla vigilia del match di Edimburgo aveva messo in ginocchio metà della squadra azzurra, continua a fare danni: Tommaso Castello e Andrea Lovotti saranno assenti ...

Rugby - Guinness Sei Nazioni – Conor O’Shea verso il Galles : “credo molto nel gruppo Italia” : Tutto pronto per Italia-Galles, secondo appuntamento del Guinness Sei Nazioni 2019: le parole di coach O’Shea, Tommaso Allan ed Edoardo Padovani in conferenza stampa Mancano poco più di quarantotto ore al kick-off di Italia-Galles, partita valida per la seconda giornata del Guinness Sei Nazioni 2019 in calendario sabato 9 febbraio alle 17.45 allo Stadio Olimpico di Roma che sarà trasmessa in diretta su DMAX, canale 52 del digitale ...

Rugby – Guinness Sei Nazioni : O’Shea ha scelto la formazione dell’Italia : due cambi per la sfida col Galles : Due cambi per l’ItalRugby per la sfida contro il Galles del Guinness Sei Nazioni di sabato pomeriggio all’Olimpico di Roma Conor O’Shea, commissario tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che sabato alle 17.45 affronterà il Galles nel secondo turno del Guinness Six Nations 2019 allo Stadio Olimpico di Roma, match che sarà trasmesso in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre. Due i ...