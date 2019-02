M5s | dopo la debacle elettorale si apre la resa dei conti

Sardegna - Berlusconi in pressing su Salvini dopo flop M5s alle regionali : Berlusconi in pressing sul leader della Lega Matteo Salvini dopo il flop pentastellato alle regionali. Il tonfo dei Cinque Stelle in Sardegna, dopo quello in Abruzzo, dimostra - avrebbe ragionato con ...

M5s dopo il crollo in Sardegna - Di Maio : “Avanti con la riorganizzazione”. Ma Nugnes : “Sua leadership da ridiscutere” : Delusione e preoccupazione per il futuro, poi la consapevolezza che fosse una sconfitta annunciata. Anche se una botta così forte, addirittura con il candidato all’11 e la lista al 9%, neppure i più pessimisti l’avevano prevista. Passare dal 42,5 per cento delle elezioni politiche a percentuali a stento su due cifre, pochi mesi fa era difficile da immaginare. A due settimane dalla sconfitta alle Regionali in Abruzzo, Luigi Di Maio e ...

Elezioni Sardegna - Luigi Di Maio dopo tonfo M5s : "Per il governo non cambia nulla" : I risultati definitivi delle Elezioni in Sardegna ancora non ci sono, ma un elemento sembra chiaro: il crollo del Movimento 5 stelle rispetto al risultato ottenuto nell'isola alle Politiche del 2018. Quello del 24 febbraio è il secondo risultato negativo alle regionali in poche settimane, dopo il tonfo in Abruzzo. Mentre gli scrutini procedono a rilento si levano le prime voci dei pentastellati. "Per il governo non cambia nulla - si ...

Elezioni Sardegna - Luigi Di Maio dopo tondo M5s : "Per il governo non cambia nulla" : I risultati definitivi sulle Elezioni in Sardegna ancora non ci sono, ma un elemento sembra chiaro: il crollo del Movimento 5 stelle rispetto alle Politiche del 2018. Quello del 24 febbraio è il secondo risultato negativo alle regionali in poche settimane, dopo il tonfo in Abruzzo. Mentre gli scrutini procedono a rilento si levano le prime voci dei pentastellati. "Per il governo non cambia nulla - si affretta a precisare il vicepremier ...

TRIVELLE - TRENTACOSTE E MARINELLO - M5s - : TUTELIAMO I NOSTRI TERRITORI - REGOLE PIU' STRINGENTI ANCHE PER VEGA B - DOPO LO STOP AI NUOVI ... : "Un'ottima notizia per tutto il litorale che si affaccia sul Canale di Sicilia e per la nostra Isola, concludono i parlamentari si tratta di un passo decisivo per la fine di una politica energetica ...

M5s - bomba atomica di Luigi Bisignani : "Chi lascia il partito dopo le Europee" - per Luigi Di Maio è finita : Di informazioni privilegiate, Luigi Bisignani, ovvero l'uomo che sussurrava ai potenti, ne ha sempre avute parecchie. Le ultime, e pesantissime, le snocciola in un intervento su Il Tempo. La bomba la sgancia nelle primissime righe dell'articolo: "Beppe Grillo ha deciso di lasciare il Movimento 5 Ste

M5s - bomba atomica di Luigi Bisignani : 'Chi lascia il partito dopo le Europee' - per Luigi Di Maio è finita : Di informazioni privilegiate, Luigi Bisignani , ovvero l'uomo che sussurrava ai potenti, ne ha sempre avute parecchie. Le ultime, e pesantissime, le snocciola in un intervento su Il Tempo . La bomba ...

Regionali in Sardegna - Salvini cerca il bis dopo l'Abruzzo. Il centrosinistra spera in Zedda. I timori in casa M5s : Perché dalla nuova consultazione online è stato escluso il secondo arrivato: il professore di economia Luca Piras, ufficialmente per alcune irregolarità. Il motto di Desogus è il Vero cambiamento : ...

Ultimi sondaggi su Lega e M5s : cosa è successo dopo il caso Diciotti e il voto su Salvini : Nei sondaggi politici si allarga ancora di più la forbice tra gli alleati di governo. La Lega guadagna consensi nelle...

Manovra bis - duello M5s-Tria : correzione dopo le Europee : L'unica cosa che sembra riuscire ancora bene al governo è piazzare altro debito. Le aste dei titoli di Stato vanno infatti a gonfie vele anche se i rendimenti si sono alzati e sfiorano il...

“Melina” Lega-M5s sulla Tav - dopo l’analisi costi arriva la mozione. Tria rassicura i francesi : “Si deve fare” : E' una mozione che non scioglie il dilemma "Tav-sì, Tav-no", quella firmata da Lega e M5s in vista del dibattito alla Camera. Un testo che da un lato impegna il governo a "ridiscutere integralmente" l'opera, ma "nell'applicazione dell'accordo tra Italia e Francia". Insomma, un dispositivo che racconta bene lo sforzo di cercare un compromesso, il tentativo di tenere insieme sia le posizioni M5s - che reclamano lo stop dell'opera - e quelle della ...

M5s - Berlusconi : “Più vicini a noi dopo Diciotti? Non m’importa - Salvini li lasci. Come nel ’94 serve riforma giustizia” : Dalla maggioranza all’opposizione, tutti sulla giustizia sembrano usare le parole e i comportamenti di Berlusconi, dal M5s che nega l’autorizzazione a procedere ai giudici sul caso Diciotti a Salvini, all’ex leader del Pd, Matteo Renzi, e i suoi che attaccano la magistratura e parlano di ‘giustizia a orologeria’, fino al leader leghista in fuga dal processo. Così è Berlusconi stesso a rilanciare: “Le ...

M5s scomparsi dalla Sardegna. Dopo settimane di attesa - in extremis arriva il contentino : Di Maio venerdì a Cagliari : Solo questa mattina è finalmente squillato il telefono al comitato elettorale di Francesco Desogus. È una telefonata che aspettavano da settimane e intanto si chiedevano: "Che fine ha fatto Luigi?", "Perché Di Battista non risponde? Si sono dimenticati dalla Sardegna?". Dopo che i big si sono inabissati per settimane, in extremis sta arrivando il contentino. Luigi Di Maio sarà sul palco di Cagliari venerdì sera ...

Salvini : dopo voto Ue nessun gruppo unico M5s-Lega. Manovra bis esclusa : ... Vincenzo Boccia, ha poi promesso il vicepremier, che non può ignorare i segnali preoccupanti per l'andamento dell'economia italiana che arrivano da più parti, da ultimo il crollo degli ordinativi ...