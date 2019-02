Lavoro | l' Italia dei paradossi | più occupati ma crollano le ore

Lavoro - Istat : fughe all'estero triplicate. In Italia più immigrati occupati - straniero il 10 - 6% : "La mancanza di opportunità lavorative adeguate può comportare la decisione di migrare all'estero, fenomeno in crescita negli ultimi anni: da 40 mila del 2008 a quasi 115 mila persone nel 2017". ...

Maltempo - caso al Centro Sud : Rfi e Trenitalia a Lavoro per ripristinare la linea : Da ieri pomeriggio la circolazione ferroviaria lungo la linea tirrenica sud ha subito forti rallentamenti e interruzioni determinate dalle fortissime raffiche di vento che hanno causato danni diretti e indiretti all’infrastruttura, anche per la presenza di materiale estraneo (teloni di plastica, lamiere, alberi) lungo la linea. In aggiunta un incendio in prossimità della sede ferroviaria tra Policastro e Sapri ha causato ieri sera ...

Ti piace il tuo Lavoro? Italia ultima per tasso di engagement : Ti piace il tuo lavoro? Sembra una domanda retorica molte volte ma indagando a fondo sembra che non è proprio così. Almeno secondo il rapporto Gallup «State of the global workplace» che ha voluto ...

La Lega vuole escludere Huawei dal 5G in Italia : pronta un’interrogazione al Ministro del Lavoro e dello Sviluppo : Continua l’affaire con protagonisti Huawei e il 5G in Italia. La Lega ha infatti preparato un’interrogazione al Ministro del Lavoro e dello Sviluppo (prima firma Massimiliano Capitanio) per richiedere al Governo l’utilizzo del Golden Power per escludere Huawei dallo Sviluppo delle infrastrutture delle reti di nuova generazione. Prosegue dunque la partita che vede il colosso […] L'articolo La Lega vuole escludere Huawei ...

Cavalieri Lavoro : compromessa la credibilità del sistema Italia al livello internazionale : Accenna all'assenza di una politica economica di sostegno alla crescita e si esprime in particolare sul caso della Torino-Lione: "Si tratta di una infrastruttura strategica che risponde ad impegni ...

L’Italia nella bolla del Lavoro precario : Nonostante Conte e Di Maio parlino di boom economici e anni bellissimi, l’industria va male. Un’analisi dei dati svela che dietro alle previsioni negative c’è anche da aggiungere la crescita di un lavoro sempre più precario. Leggi

PIL E Lavoro/ Il Piano Marshall che serve non solo all'Italia : Le difficoltà economiche di alcuni paesi europei, tra cui l'Italia, rischiano di far saltare tutta l'Ue. Ci vuole un nuovo Piano Marshall

Loretta Rizzotti/ Video - "Mi piace il Lavoro di squadra" - MasterChef Italia - : L'architetto Loretta Rizzotti continua la sua avventura nella cucina di MasterChef Italia, in onda questa sera su Sky Uno.

Rugby - Sei Nazioni 2019 : verso Italia-Irlanda. Azzurri al Lavoro per cercare il riscatto : tutti i convocati : L’Italia ha incominciato il raduno in vista della sfida all’Irlanda, terzo match del Sei Nazioni 2019 di Rugby che andrà in scena domenica 24 febbraio (ore 16.00) allo Stadio Olimpico di Roma. Gli Azzurri si sono ritrovati al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” e si stanno preparando per affrontare i Verdi in un incontro molto sentito, la nostra Nazionale è reduce dalle sconfitte contro Scozia e Galles e punta ...

Offerte di Lavoro : Poste Italiane assume laureati in Economia : Poste Italiane sta attualmente ricercando giovani laureati (profilo Junior) per consulenza in ambito assicurativo e finanziario. Tali assunzioni sono state previste dal piano strategico "Deliver 2022" in un'ottica futura di potenziamento dell'area commerciale nel settore dei Servizi Finanziari. I neo-assunti saranno collocati negli uffici postali di tutto il territorio nazionale. L'azienda è una delle più grandi realtà nel settore finanziario e ...

Tav - l’Ue all’Italia : soldi indietro se non si fa. Nel 2011 contavano di più ambiente e Lavoro : Ultimatum di Bruxelles: Roma chiarisca al più presto. Al pressing europeo ha risposto il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli: in corso un confronto fattivo. Botta e risposta tra il ministro e l’esperto Coppola che ha precisato – correggendo le dichiarazioni del ministro – di essere stato incluso nella commissione e di non aver firmato la relazione finale per dissenso...

Francia e Italia al Lavoro su lista latitanti : di Emmanuel Cazalè Continueranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane gli scambi bilaterali tra Italia e Francia per esaminare le domande di estradizione 'dormienti' relative ai terroristi ...