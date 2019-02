Come sarebbe la Terra se fosse davvero piatta | albe | tramonti | geografia | viaggi | sport e

Un mondo senza zanzare sarebbe senza malattie - ma Come reagirebbe la Natura? : Sarei però contrario a provocare l'estinzione delle zanzare anche se la scienza potesse farlo, non potendone prevedere appieno le conseguenze. Però questa è un'opinione ed è legittimo pensarla ...

Gilbert : 'Rafael Nadal sarebbe potuto diventare Come Cristiano Ronaldo' : 'Stava guardando Nadal e ha detto che se Rafa fosse cresciuto negli Stati Uniti, sarebbe diventato una superstar nel mondo del calcio. Se non avesse giocato a tennis, forse sarebbe diventato come ...

Perché sarebbe catastrofe se metà degli insetti sparisse - Come si rischia - : Roma, 11 feb., askanews, - sarebbe un 'collasso catastrofico' degli ambienti naturali se quasi la metà delle specie di insetti viventi, in rapido declino in tutto il mondo, si estinguesse davvero: l'...

Come sarebbero i Pokémon se fossero degli esseri umani? : Come sarebbero i Pokémon se fossero esseri umani? A porsi questa curiosa domanda è stato un artista di nome tamtamdi, il quale si è preso la briga di ridisegnare parecchi Pokémon in stile gijinka.Questo stile di disegno, riporta Twinfinite, è caratterizzato dalla rappresentazione di personaggi non umani in maniera antropomorfa, e i risultati, che possiamo vedere qui di seguito, sono piuttosto interessanti.L'artista si è certamente dotato di una ...

Mercato NBA – Cessione Anthony Davis : ecco Come sarebbero le reali offerte di Lakers e Celtics : Il tempo stringe e i New Orleans Pelicans non hanno ancora preso una decisione sul futuro di Anthony Davis: si rincorrono i rumor legati alle reali proposte di Lakers e Celtics Mancano ormai meno di 4 ore allo scoccare della trade deadline, il termine ultimo entro il quale le franchigie NBA possono effettuare gli ultimi scambi in vista del finale di stagione. La trade che tiene tutti col fiato sospeso è quella che potrebbe portare Anthony ...

Andrea Bocelli a Sanremo : "Io direttore artistico? Sarebbe Come chiedermi di fare il chirurgo" : Sale la tensione all'Ariston, ma c'è chi pensa anche a smorzare il clima prima della serata de'esordio della 69° edizione del Festival di Sanremo. come riportato dall'AGI, Andrea Bocelli, è intervenuto in conferenza stampa e ha dichiarato di non voler diventare il direttore artistico della kermesse: "Sarebbe come chiedermi di fare il chirurgo". Una risposta secca e chiara sulla questione.Questa sera il tenore sarà ospite ...

Come sarebbero le città se fossero illuminate solo dalla luce delle stelle : Tokyo Hong Kong San Francisco Chicago Shangai Los Angeles Hong Kong Parigi Shangai New York Parigi Rio De Janeiro AmsterdamChicago Parigi Come apparirebbero gli skyline e i monumenti delle più grandi metropoli del globo se fossero semplicemente illuminati dalla luce delle stelle? È ciò che ha provato a immaginare il fotografo Thierry Cohen nella serie Darkened Cities, un carosello di scatti raccolti in giro per il mondo, da Hong Kong a San ...

Ecco Come è stato ritrovato l’aereo su cui viaggiava Emiliano Sala. La disperazione dell’agente : “Se non gli avessi permesso di tornare a Nantes - sarebbe ancora con noi” : l’aereo sul quale viaggiavano il calciatore argentino di origini italiane, Emiliano Sala, e il pilota inglese David Ibbotson è stato ritrovato in fondo alla Manica. I due sono dispersi da quella tragica sera del 21 gennaio, quando il Piper Malibu su cui viaggiavano è improvvisamente sparito dai radar dopo la richiesta di scendere da 5.000 a 2.300 piedi, e sono considerati ormai morti. La Polizia di Guernsey aveva interrotto le ricerche 3 giorni ...

Come sarebbero le star hollywoodiane se fossero personaggi di Mortal Kombat? : Che aspetto avrebbero le star di Hollywood se diventassero tutto d'un tratto dei combattenti di Mortal Kombat? A pensarci è stato BossLogic e il risultato, inutile dirlo, è davvero diverrete.Come riportano i nostri colleghi di Eurogamer.net, Possiamo vedere Terry Crews sotto mentite spoglie, nei panni di Jax Briggs.Ma anche Gal Gadot (Wonder Woman) nei panni di Kitana.Read more…

Come sarebbero oggi i grandi ponti che non sono mai stati costruiti : «Purtroppo sono più numerosi gli uomini che costruiscono muri di quelli che costruiscono ponti», recita un antico detto cinese. Una triste verità che sembra essere tornata prepotentemente di attualità ai giorni nostri: già, perché mentre in diverse parti del mondo si progettano e costruiscono nuove barriere, sale la voglia di unire, di creare legami. D'altronde il ponte, in quanto struttura architettonica, ha sempre avuto un grandissimo fascino: ...

Google : "Ecco Come sarebbero le ricerche secondo la direttive copyright europea" : In vista della conclusione delle trattative sul copyright del 21 gennaio Big G fornisce un’idea visiva delle conseguenze dell’articolo 11, che definisce 'link tax'

Ecco Come sarebbe Hotline Miami se girasse su PSone... in 3D : Se avete apprezzato il celebre titolo indie sviluppato da Dennaton Games e rilasciato nell'ormai lontano 2012, potreste trovare interessante questa rivisitazione in chiave 3D di Hotline Miami realizzata da Puppet Combo. Lo riferisce PC Gamer.Un tweet pubblicato dalla pagina dello sviluppatore, noto al pubblico per una serie di indie in salsa horror (tra i quali Babysitter Bloodybath e Power Drill Massacre), mostra un video gameplay in cui il ...

Robbie Williams si sarebbe vestito Come Plant per infastidire il vicino di casa Jimmy Page : Non sempre le liti tra vicini di casa arrivano ad assumere contorni così comici: quello che è successo tra due vicini di casa illustri, vale a dire Jimmy Page e Robbie Williams, ha quasi dell'assurdo. Eppure pare che Williams abbia fatto di tutto per infastidire e innervosire il suo vicino di casa, arrivando persino ad indossare una parrucca per fingersi Robert Plant. Ma andiamo con calma. L'inizio dei contrasti Tra i due musicisti i dissapori ...