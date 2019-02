Area B a Milano | confini | chi può circolare e sanzioni

gqitalia

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Al via il 25 febbraio dalle 7.30 la nuova Zona a traffico limitato diB sarà la seconda maggiore Ztl d'Europa dopo quella di Bruxelles. Copre gran parte dell'cittadina meneghina per un'estensione di 129,29 chilometri quadrati che rimarrà off limits per i veicoli più inquinanti. In quest'vive il 98% della popolazione residente. Il provvedimento, tuttavia, entrerà in vigore per così dire per centri concentrici con introduzione graduale delle restrizioni fino al 2030 quandodiventerà completamente diesel free, ovvero sarà proibita la circolazione di tutti i veicoli diesel.Da lunedì 25 febbraio scatta dunque il primo passo diB che prevede il divieto di ingresso in città e la circolazione per le seguenti classi di veicoli: benzina euro 0 e diesel euro 0, 1, 2 e 3, moto a due tempi euro 0, 1 e veicoli ingombranti superiori a 12 metri. Il divieto è in ...