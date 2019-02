‘Abisso’ Inter | la Roma invece continua la scalata verso il terzo posto | la Juve si

calcioweb.eu

(Di lunedì 25 febbraio 2019) In attesa del recupero del match rinviato tra Lazio e Udinese, è andata in archivio la 25^ giornata del campionato di Serie A. Questa volta partiamo dal posticipo e dal match tra Fiorentina e, partita scoppiettante e terminata con il risultato di 3-3. Tanti episodi da Var e nonostante qualche disattenzione dal campo l’arbitro Abisso aveva preso tutte le decisioni in modo corretto, fino agli ultimi minuti di gara quando è stato fischiato un rigore inesistente alla Fiorentina. Prima un fallo su D’Ambrosio poi lo stesso difensore tocca il pallone con il petto, si tratta di un errore gravissimo di Abisso che ha rivisto l’episodio al Var. Non può essere mai rigore, il braccio è completamente fermo e non fa alcun movimentoil pallone ma comunque non esiste alcun dubbio perchè D’Ambrosio tocca nettamente il pallone con il petto. Nel complesso è stata ...