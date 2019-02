Vicenza | accusato di aver violentato una ragazza ad un party | arrestato militare americano

Blastingnews

(Di domenica 24 febbraio 2019) Tyrekie Meyer presto sarà congedato dall’esercito degli Stati Uniti. Il sergente di 27 anni sarà quindi costretto a togliersi per sempre l’uniforme a causa delle gravi accuse che gli sono state rivolte. Infatti unavicentina di 22 anni lo ha denunciato per la violenza carnale che avrebbe subito durante una festa. Giovedì scorso, su richiesta del pm Augusto Corno, sono stati disposti gli arresti domiciliari per ilnella base “Del Din” didato il pericolo di fuga. Da civile, infatti, l'uomo non sarà più obbligato a rimanere in Italia.Tuttavia il giudice Roberto Venditti, che ha interrogato il parà, ha constatato come il giovane, che è sposato ed ha una famiglia che lo attende in America, sia intenzionato a partecipare al dibattimento. Il ragazzo è stato rinchiuso nel carcere di San Pio X vista la gravità del reato contestatogli....