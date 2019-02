Uomini e Donne | Luca Daffrè dopo Teresa | “Ci credo ancora” Foto

Uomini e Donne gossip - Antonio Moriconi confessa : “Non mi aspettavo questo” : gossip Uomini e Donne, la vita di Antonio Moriconi dopo Teresa Langella Antonio Moriconi continua ad essere uno tra i protagonisti del gossip su Uomini e Donne nonostante il trono di Teresa Langella sia finito da un pezzo e sia già andata in onda la seconda delle scelte di Uomini e Donne – La scelta. […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Antonio Moriconi confessa: “Non mi aspettavo questo” proviene da gossip e Tv.

Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi e Mara Fasone : un’amicizia speciale : Amicizia Lorenzo Riccardi e Mara Fasone Uomini e Donne: un legame che non si spezza Se non avesse deciso di interrompere prematuramente il suo percorso a Uomini e Donne, anche Mara Fasone avrebbe potuto fare la sua scelta in un castello principesco. Ma, per lei, le cose sono andate diversamente rispetto agli altri tronisti. Ha […] L'articolo Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Mara Fasone: un’amicizia speciale proviene da Gossip e Tv.

Uomini E DONNE/ 'Volata qualche minaccia al no di Andrea a Teresa' - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, anticipazioni Trono Classico. Teresa Langella parla dopo il no di Andrea Dal Corso e svela i suoi nuovi progetti

Trono Classico - corteggiatrice di Uomini e Donne svela : “Sono incinta” : Uomini e Donne: ex corteggiatrice del Trono Classico è incinta La cicogna continua a volare molto bassa sulle teste dei protagonisti di Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice del Trono Classico Ester Glam è incinta. I fan del dating sentimentale di Maria De Filippi la ricorderanno sicuramente: l’attrice romana ha corteggiatro Paolo Crivellin e ha fatto molto parlare di lei per il suo addio improvviso e per il ritorno di fiamma con ...

Uomini e Donne oggi : l’ex corteggiatrice Ester Glam è incinta : Uomini e Donne oggi: Ester Glam, ex corteggiatrice di Paolo Crivellin, è incinta Cicogna in volo per Ester Glam, l’ex corteggiatrice di Paolo Crivellin a Uomini e Donne. La modella ha annunciato su Instagram la sua gravidanza, condividendo uno scatto di un’ecografia. “Ebbene sì, ammetto che molti di voi mi hanno già beccata da tempo […] L'articolo Uomini e Donne oggi: l’ex corteggiatrice Ester Glam è incinta ...

Sara Affi Fella riparla dello scandalo a Uomini e Donne : 'Mi sento una persona migliore' : Sara Affi Fella torna a parlare dello scandalo che l'ha vista protagonista a Uomini e Donne qualche mese fa, dove venne smascherata dal suo ex fidanzato Nicola Panico, il quale rivelò a tutti che la ragazza aveva preso in giro la redazione del dating show tenendo nascosta la loro relazione. Una confessione che ha messo Sara 'alla berlina', al punto da costringerla a cancellare il suo vecchio profilo Instagram e a stare per diversi mesi lontana ...

"Non fa str**!" - lo sfogo di Affi Fella dopo lo scandalo a Uomini e Donne : Sara Affi Fella torna a parlare dello scandalo che l'ha travolta dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne e lo fa tramite il suo profilo Instagram, dove ha risposto alle domande dei suoi fan. dopo ...

Uomini e Donne - ascolti di ieri : la scelta di Riccardi conquista il 17 - 82% di share : Canale 5 ha trasmesso ieri, 22 febbraio, la scelta di Lorenzo Riccardi, tronista di Uomini e Donne. Il 22enne ha trascorso un weekend in villa insieme a Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià per togliersi gli ultimi dubbi sulla decisione da prendere. Alla fine la sua preferenza è ricaduta sulla corteggiatrice di Latina che ha risposto "sì", pur rimproverandolo per il suo comportamento tenuto all'interno del programma. Ma com'è andata la puntata ...

Ascolti Uomini e Donne Scelta vs Sanremo Young : cala Antonella Clerici : Antonella Clerici battuta: Uomini e Donne La Scelta vince su Sanremo Young Sabato 23 febbraio i dati Auditel, solitamente reperibili intorno alle 10 del mattino, sono stati diffusi in ritardo per un problema tecnico. Anche questa settimana è tornata la sfida tra Antonella Clerici e Maria De Filippi, dopo un sostanziale pareggio per i rispettivi programmi e un solo 0,5% di share. Come sono andati gli Ascolti di Sanremo Young e Uomini e Donne La ...

Ascolti TV | Venerdì 22 febbraio 2019. Vince Uomini e Donne (17.8%) - cala Sanremo Young (14.4%). Got Talent 5.5% - Crozza 4.6% : Uomini e Donne: Tina Cipollari I dati di ieri sono stati diffusi più tardi per un problema tecnico. Nella serata di ieri, Venerdì 22 febbraio 2019, su Rai1 – dalle 21.24 alle 0.00 – il secondo appuntamento con Sanremo Young ha conquistato 3.123.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.36 alle 0.36 – la seconda puntata di Speciale Uomini e Donne – La Scelta, con la conclusione del trono di Lorenzo ...

Uomini e Donne la disperazione di Teresa Langella… “Non voglio crederci” : Teresa Langella torna a parlare del No ricevuto durante la scelta Nelle ultime ore, è stata diffusa, in anteprima, la copertina dell’ultimo numero di ‘Uomini e Donne Magazine’ in cui l’ormai ex tronista, Teresa Langella, ha svelato, per la prima volta, cosa pensa davvero di Andrea Dal Corso, dopo il no ricevuto nel castello. Visibilmente delusa e … L'articolo Uomini e Donne la disperazione di Teresa Langella… ...

Ascolti tv 22 febbraio : crolla Sanremo Young battuto da Uomini e donne : Ritorna l'appuntamento con la rubrica dedicata agli Ascolti della giornata di ieri, venerdì 22 febbraio, la quale è stata caratterizzata in prime time dalla seconda sfida di questa stagione tra il serale di Uomini e donne e Sanremo Young, il baby talent show condotto da Antonella Clerici e in onda su Raiuno. La scorsa settimana, la super-sfida del venerdì sera si era conclusa con un sostanziale pareggio tra le due proposte delle reti ammiraglia ...

Ascolti TV | Venerdì 22 febbraio 2019. Vince Uomini e Donne (17.8%) - cala Sanremo Young (14.4%) : Uomini e Donne: Tina Cipollari I dati di ieri sono stati diffusi più tardi per un problema tecnico. Nella serata di ieri, Venerdì 22 febbraio 2019, su Rai1 il secondo appuntamento con Sanremo Young ha conquistato 3.123.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Canale 5 la seconda puntata di Speciale Uomini e Donne – La Scelta, con la conclusione del trono di Lorenzo Riccardi, ha raccolto davanti al video 3.451.000 spettatori pari al 17.8% di ...

Sara Affi Fella e il periodo buio dopo Uomini e Donne : ecco come sta oggi : Sara Affi Fella ripensa a Uomini e Donne e al periodo buio dopo lo scandalo: l’ex tronista aggiorna i fan Sara Affi Fella è un nome che ancora oggi fa discutere molto i fan di Uomini e Donne. dopo lo scandalo che l’ha travolta al Trono Classico e il lungo periodo di assenza dai social, […] L'articolo Sara Affi Fella e il periodo buio dopo Uomini e Donne: ecco come sta oggi proviene da Gossip e Tv.