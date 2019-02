Salvini ironizza sull' ultima pagella di Fitch

Sanremo : Gruber e Severgnini ironizzano sulle dichiarazioni di Salvini e Di Maio (VIDEO) : Per qualcuno l'attenzione politica riservata al festival di Saremo ha addirittura superato l'interesse nei confronti dei risultati elettorali consegnati dalle elezioni regionali dell'Abruzzo. La cosa viene letta con un filo di ironia dalla trasmissione televisiva di La 7 Otto e Mezzo, con particolare rifermento all'introduzione della questione da parte della presentatrice Lilli Gruber e all'opinione tagliente fornita dal giornalista Beppe ...

Regionali Abruzzo - Salvini al comizio : “Veloci - c’è Sanremo…”. E ironizza su Baglioni e Bisio : “Dobbiamo far veloce perché poi tutti dobbiamo andare a vedere Sanremo… ci sono le cartoline di Baglioni e Bisio (con i quali sia lui che il suo social media manager sono entrati in polemica prima e durante il festival, ndr) fuori da firmare e appendere in camera”, così il ministro Matteo Salvini intervenendo a un comizio per le Regionali in Abruzzo, dove si vota domenica. Il vicepremier poi ha aggiunto: “A parte gli ...

Di Maio sceglie Lino Banfi per rappresentare l'Italia in commissione Unesco. Salvini ironizza : 'E Calà e Pozzetto?' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Salvini contro Fazio - Crozza torna ad ironizzare sul 'caso' al Che fuori tempo che Fa : Maurizio Crozza torna ancora una volta ad ironizzare sulle dichiarazioni di Matteo Salvini nel primo appuntamento dell'anno con il Che fuori tempo Che Fa.

Battisti - Bersani ironizza : "Lo ha steso Salvini con un colpo di karate" : Chi non muore si rivede. Intervenuto a Sesto San Giovanni a un sit-in contro Casapound, l'ex segretario dem Pierluigi Bersani ha preso il microfono e ironizzato sulla vicenda relativa alla cattura e ...

'Salvini morto sul colpo' - e il ministro ironizza sulla fake news : 'Mi allungano la vita' : A commentare la vicenda anche alcuni esponenti della politica italiana, come Gianfranco Rotondi, presidente della federazione Dc e vicepresidente del gruppo di Forza Italia: "Condivido la lettura ...

Manovra - Salvini a Palazzo Chigi con la giacca della polizia ironizza : “Maxi emendamento? Ce l’ho in tasca” : Mentre continua il mistero sull’arrivo del maxi-emendamento alla Manovra in Senato, annunciato a più riprese negli ultimi due giorni, ma non ancora depositato, al Consiglio dei Ministri, molti esponenti del governo giungono in auto a Palazzo Chigi. Tra i pochi arrivati a piedi ed entrati dall’ingresso principale c’è Paolo Savona che non risponde alle domande dei cronisti, così come Riccardo Fraccaro, impegnato in una conversazione telefonica: ...