Regeni,Conte:trasmetterò premure a Sisi

Il caso"è una ferita aperta e lo resterà finché non si risolverà".Così il premiera margine del vertice Ue-Lega Araba. "Troveremo il modo di confrontarci" con il presidente egiziano alal quale "ledel governo e dell'opinione pubblica". Dopo aver visto il premier libico Fayez Sarraj: la situazione in Libia "è strategica per l'Italia". Servono "sforzi volti a prevenire escalation di violenza o un conflitto civile". E: "Presto avrò un aggiornamento con il generale Haftar".(Di domenica 24 febbraio 2019)