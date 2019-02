Proteste latte | assalto armato a un camion cisterna a Orune

Proteste latte - salta tregua di tre giorni : no all’accordo. Movimento pastori : “72 centesimi al litro sono passo indietro” : La lotta dei pastori sardi non conosce tregua. È durato solo una notte lo stop di tre giorni alle Proteste, deciso ieri al termine di un tavolo di confronto a Cagliari durato quasi 9 ore. Oggi infatti i manifestanti sono tornati ad assaltare cisterne in strada e a sversare il loro “oro bianco” per dire No alla proposta dei 72 centesimi di euro al litro, messa sul piatto ieri al termine della riunione. Il governo però non demorde e ...

Sardegna - pastori incontrano Conte dopo le Proteste sul prezzo del latte : “Lontani da una soluzione” : “Tutti molti disponibili, ci hanno ascoltato per un’ora, ma siamo lontani dal trovare una soluzione”. Felice Floris, leader del movimento dei pastori sardi che da giorni protesta in Sardegna per il crollo del prezzo del latte, commenta così l’incontro col premier Giuseppe Conte e i ministri dell’Agricoltura e del Sud, Gian Marco Centinaio e Barbara Lezzi, arrivati all’aeroporto militare di Decimomannu (Cagliari) per ...

Blocchi e Proteste per il latte - arrivano le prime denunce : cosa rischiano davvero i pastori : Denunciati 5 pastori. Dopo giorni di proteste con porti presidiati, Blocchi stradali, assalti alle aziende casearie e migliaia di litri di latte sversati, arrivano le prime denunce per alcuni pastori ...

