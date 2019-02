Onda travolge un' auto e la trascina in mare | dispersi tre giovani nel Catanese

Maltempo - Onda travolge auto nel Catanese : tre giovani dispersi : I tre, due ragazzi e una ragazza di età compresa tra i 21 e i 27 anni, erano a bordo di un'auto che è stata travolta da un'onda e trascinata in mare.

Emmanuel Macron - le vergognose parole sull'Ondata di suicidi che travolge la Francia : Le Monde l'ha chiamata «l'ecatombe silenziosa», quella che non fa i grandi titoli dei giornali parigini, se non quando si avvicina il Salone dell' agricoltura, la grande fiera della Francia rurale. L' ecatombe è quella dei contadini francesi, uomini e donne soffocati dalla burocrazia, dai debiti, da

Volley - Coppa Italia 2019. Perugia travolge Modena (3-0) e conquista la secOnda finale consecutiva : La Sir Safety Perugia fa l’ennesimo passo avanti verso il bis in Coppa Italia e vola in finale battendo con un secco 3-0 una discontinua Azimut Leo Shoes Modena. Non c’è stata partita, se non nel secondo set (concluso ai vantaggi) ma i modenesi non hanno mai dato l’impressione di poter cambiare veramente l’inerzia della gara dopo un primo set dominato dagli umbri. Più efficace in battuta e a muro, quasi mai in difficoltà ...

Sci alpino - Discesa maschile Mondiali 2019 (9 febbraio) : le previsioni meteo. Nevicate abbOndanti rischiano di stravolgere il programma : Domani, sabato 9 febbraio, alle ore 12.30, è in programma ad Are, in Svezia, la Discesa libera maschile valida per Mondiali di sci alpino: naturalmente il programma è soggetto alle bizze del meteo, che potranno portare ad uno stravolgimento delle gare, soprattutto se dovessero essere confermate le previsioni delle ultime ore. Stiamo parlando infatti di un’area di bassa pressione che sta per investire anche la località svedese, portando, ...

Il ciclone Michelle Hunziker - con anche Pio e Amedeo - travolge il Festival di Sanremo : ecco cosa è successo nella secOnda serata ancora ... : Sanremo, nella seconda serata , interminabile come la prima, , il trio alla conduzione si scioglie dopo i buoni ascolti del debutto , comunque inferiori allo scorso anno, . Ma sono i super ospiti e ...

Maltempo - Ondata di piena travolge gruppo di carabinieri : 4 feriti trasportati in ospedale : Nel Bolognese primi feriti a causa del Maltempo: i militari si trovavano nei pressi del fiume Reno quando una improvvisa ondata di piena li ha travolti mentre prestavano soccorso alla popolazione. La furia dell'acqua li ha investiti in pieno: a trarli in salvo un elicottero dei vigili del fuoco.Continua a leggere

La grande notte di Contempo - l Onda musicale di Firenze è ancora travolgente : C'era una volta, gli anni Ottanta, un'etichetta discografica indipendente e un negozio che hanno fatto la storia del rock, a Firenze e non solo. E c'è ancora. Si chiama Contempo che allora voleva dire ...

Tsunami in Indonesia : l'Onda anomala travolge zone abitate [VIDEO] : Come vi abbiamo raccontato dalle prime ore del mattino, una tragedia si è verificata in Indonesia in seguito all'eruzione del temibile vulcano Krakatoa. Più esattamente di Anak Krakatau (il...

Tsunami in Indonesia - band suona sulla spiaggia e l’Onda travolge palco e pubblico. Il video : Gli impiegati della compagnia statale Pin, in Indonesia, si erano riuniti in spiaggia per festeggiare il Natale. Mentre assistevano al concerto di una band rock, i Seventeen, l’onda gigantesca causata dall’eruzione del vulcano Krakatoa ha travolto palco e pubblico: il bassista e il manager del gruppo sono morti sul colpo mentre gli altri quattro componenti risultano tra le decine di dispersi della tragedia. All’evento ...

Indonesia : tsunami travolge la citta' Cilegon - l'arrivo dell'Onda a un concerto [VIDEO] : L'Anak Krakatau, figlia del famoso vulcano Krakatoa, è tornato ad eruttare nel corso della notte causando un disastro nell'Indonesia sud-occidentale, tra Giava e Sumatra. Vi abbiamo mostrato...

Travolge con il van coppia di fidanzati in moto : muore Elisa. COndannato a 15 anni : Per aver investito nel luglio 2017 in Val di Susa con il suo furgone una coppia in moto in seguito a una lite di viabilità e aver ucciso la ragazza, Elisa Ferrero, 27 anni, e aver ferito...