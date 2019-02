Game of Kings | ieri al via le riprese della seconda parte | FOTO

savonanews

(Di domenica 24 febbraio 2019) Si è svolto sabato 23 febbraio il primo set cinematografico per i nuovi episodi di 'of': la fortunata serie fantasy di carattere medievale autoprodotta in Liguria, scritta da Dario Rigliaco ...