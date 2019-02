Ex concorrente del Grande Fratello morta a 42 anni | «Trovata nuda e con droga in corpo»

Giordana Angi scrive con Tiziano Ferro Accetto Miracoli - la concorrente di Amici 18 co-autrice di un brano del nuovo album : Giordana Angi scrive con Tiziano Ferro una canzone del nuovo album di inediti del cantautore di Latina, Accetto Miracoli. L'album è atteso per il prossimo 22 novembre e tra gli autori figura la giovanissima Giordana Angi, attualmente concorrente del talent show Amici di Maria De Filippi, già in possesso della maglia verde del serale. Per la prima volta nella storia del programma TV di Maria De Filippi, una concorrente firma una canzone nel ...

L'Eredità - Flavio Insinna sbigottito per l'errore della concorrente : questa la sapevano proprio tutti : Ancora una disastrosa prestazione di una concorrente a L'Eredità con Falvio Insinna. La domanda che il conduttore ha proposto era fin troppo semplice, eppure la risposta corretta non è mai arrivata. ...

Salvo Veneziano - l’ex concorrente del Grande Fratello minacciato in stazione Centrale : “Stronzo - pezzo di me**a italiano'” : “Io sono nato per strada, ma mi sono allontanato perché ho avuto paura. Per andare alla stazione di Milano bisogna camminare armati“. A dirlo è l’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello, Salvo Veneziano, che in una lunga diretta su Facebook ha raccontato di esser stato aggredito e minacciato in stazione Centrale a Milano. Dopo l’esperienza del reality, Veneziano ha aperto una serie di pizzerie in Brianza e ...

Sanremo Young : gaffe di Maurizio Vandelli - il cantante scambia la concorrente Kimono per un maschio : Sanremo Young: la prima puntata in diretta La prima puntata di Sanremo Young in tempo reale. Il bello della diretta. Sanremo Young 2019, il format di Rai Uno condotto dal teatro Ariston da Antonella Clerici giunto alla sua seconda edizione è già partito con una (piccola, ricordiamolo) gaffe da parte di uno dei suoi giudici.prosegui la letturaSanremo Young: gaffe di Maurizio ...

«Come si chiamava Warhol?» : l'assurda risposta della concorrente Video : Clamorosa gaffe a L'Eredità , il programma condotto da Flavio Insinna su Rai 1 . 'Qual'era il nome del celebre pittore e artista contemporaneo Warhol ?'. La domanda - direte voi - è anche troppo ...

Soleil Sorge : chi è - età - vita privata e fidanzato della concorrente dell'Isola dei Famosi : Ha lavorato anche nel mondo della moda come modella e fotomodella. Si è fatta conoscere dal grande pubblico per la sua partecipazione a Uomini e Donne e nonostante sia stata la scelta del tronista, ...

Sanremo 2019 - Joe Bastianich (membro della giuria) twitta a favore di un concorrente : Joe Bastianich, membro della giuria del Festival, si lascia scappare un tweet non proprio politicamente corretto, nel quale invita a votare per i Negrita. Il tweet, subito cancellato, è stato ovviamente intercettato da molti utenti del social. Ora, magari l’invito del giudice di Masterchef non sposterà chissà quanti voti, ma il fair play? Tra l’altro, l’invito al voto è rimasto nelle sue Instagram stories. L'articolo Sanremo ...

Masterchef 8 - «Non è igienico» : il gesto del concorrente che ha fatto inorridire Bruno Barbieri : Momento di imbarazzo a Masterchef 8 per uno dei concorrenti, Alessandro, pizzicato da Bruno Barbieri mentre compie un gesto inqualificabile durante la preparazione di una portata. L'aspirante cuoco, ...

L’Eredità - ennesima vittoria del concorrente Diego. Ma su Twitter scoppia la polemica : “Che scandalo questo favoritismo” : L’Eredità affaire? Così pare, almeno stando a quanto si mormora sui social. Il campione Diego Fanzaga, ormai in carica da molte puntate, ha vinto il gioco finale della Ghigliottina anche ieri sera, indovinando una parola che, secondo molti utenti Twitter, era troppo facile. La parola da indovinare era “Cardinale” ma i telespettatori che ci hanno azzeccato sono molti anche perché tra le parole che fanno da indizio c’era ...

Svelato il 1° concorrente del serale di Amici di Maria de Filippi con due new entry e Marco Alimenti eliminato : A poche settimane dalla partenza della fase finale, ecco arrivare il nome del 1° concorrente del serale di Amici di Maria De Filippi, deciso da tre giudici esterni che l'hanno ritenuto meritevole di accedere alla sessione conclusiva del talent di Canale5. Si tratta di Raphael, ballerino classico appena ammesso nella scuola a seguito di una sfida nella quale ha sbaragliato la concorrenza, e che ha ottenuto la maglia dopo il parere positivo ...

Chi è Diego Fanzaga - il concorrente dell’Eredità che fa impazzire Twitter : Giovane, bello e colto: Diego Fanzaga è il concorrente dell‘Eredità che sta facendo impazzire Twitter. Non è ancora riuscito a superare il gioco della Ghigliottina, ma di certo ha stregato migliaia di telespettatori. Una laurea in Lettere e tanti sogni nel cassetto, Diego ha attirato da subito l’attenzione dei fan dell’Eredità e, dopo essere diventato il campione in carica, ha conquistato tutti. Ogni volta che il giovane compare in tv le sue ...

"Città siciliana? Cagliari". A L'Eredità gaffe del concorrente - che viene eliminato : “Città siciliana? Cagliari”. La gaffe, clamorosa, è risultata fatale al giovane Alessandro, eliminato giovedì sera a L’Eredità in occasione del duello con la rivale Elisabetta. Il concorrente aveva in dote quasi sette secondi di tempo, ma li ha sprecati tutti nonostante le lettere gradualmente svelate, finendo col pronunciare la risposta esatta – Catania – solo una volta suonato il gong. “Ci vuole pure la velocità in questa manche”, ha ...

Stefano Bettarini sarà il nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi : Per Stefano Bettarini non è la prima esperienza nel mondo dei reality. L'ex sportivo ed ex marito di Simona Ventura infatti ha già partecipato al Grande Fratello VIP nel 2016, all'Isola dei Famosi ...

Isola : Stefano Bettarini potrebbe essere il nuovo concorrente del reality show : A quasi una settimana dallo start ufficiale de L'Isola Dei Famosi, il reality-show giunto nel 2019 alla sua quattordicesima edizione consecutiva, sembra che non si parli d'altro. Nel corso delle ultime ore, è emersa la news secondo cui l'ex-inviato del reality honduregno, Stefano Bettarini, entrerà a far parte molto presto del cast dei naufraghi, che concorreranno alla vittoria del montepremi del programma. Secondo la stessa news, Bettarini ...