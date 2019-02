Dirotta un aereo in Bangladesh | arrestato un 25enne con problemi mentali

Dirottato un aereo partito da Dacca e diretto a Dubai : Il pilota è stato costretto ad un atterraggio di emergenza a Chittagong. Il Dirottatore è stato arrestato dalla polizia...

Aereo per Dubai Dirottato in Bangladesh - uomo armato si arrende ma spara all'equipaggio VIDEO : Un Aereo per Dubai della compagnia Biman Bangladesh Airlines è stato dirottato in Bangladesh da un uomo armato che ha minacciato di farsi esplodere. Decollato da Dacca, il volo ha...

Aereo per Dubai Dirottato in Bangladesh - uomo armato si arrende ma spara all'equipaggio VIDEO : Un Aereo per Dubai della compagnia Biman Bangladesh Airlines è stato dirottato in Bangladesh da un uomo armato che ha minacciato di farsi esplodere. Decollato da Dacca, il volo ha...

Tentato Dirottamento di un aereo : uomo armato fa irruzione - atterraggio d'emergenza in Bangladesh : Un aereo di linea della Biman Lines ha dovuto compiere un atterraggio di emergenza a Chittagong in Bangladesh. Un uomo armato, infatti, è penetrato nella cabina per dirottare il volo. L'atTentatore ha sparato anche un colpo quando il pilota ha cercato di persuaderlo.

Bangladesh - tentato Dirottamento di un aereo in volo verso Dubai. Attentatore spara e poi arrende : Si è arreso ed è stato arrestato il dirottatore del volo BG-147, diretto a Dubai ma fermo all’aeroporto di Chittagong dopo un atterraggio di emergenza. Prima di arrendersi, dicono i media, avrebbe sparato a qualcuno dell’equipaggio, anche se i media internazionali, citando fonti locali, non parlano per ora di morti o di feriti. Quanto ai passeggeri...

Aereo Dirottato atterra in Bangladesh : 15.44 Un Aereo della Biman Bangladesh Airlines è stato costretto a un atterraggio d'emergenza all'aeroporto bengalese di Chittagong dopo essere stato dirottato da un uomo armato. L'Aereo era partito da Dacca alla volta di Dubai. Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere, mentre a bordo sono rimasti equipaggio e dirottatore. Il capo dell'aviazione civile ha parlato di "un uomo psicologicamente squilibrato".

Aereo per Dubai Dirottato in Bangladesh - uomo armato tiene equipaggio in ostaggio VIDEO : Un Aereo per Dubai della compagnia Biman Bangladesh Airlines è stato dirottato in Bangladesh da un uomo armato che ha minacciato di farsi esplodere. Decollato da Dacca, il volo ha...

Aereo per Dubai Dirottato in Bangladesh - uomo armato tiene equipaggio in ostaggio VIDEO : Un Aereo per Dubai della compagnia Biman Bangladesh Airlines è stato dirottato in Bangladesh da un uomo armato che ha minacciato di farsi esplodere. Decollato da Dacca, il volo ha...

Aereo per Dubai Dirottato in Bangladesh da uomo armato : «Mi faccio esplodere» : Un Aereo per Dubai della compagnia Biman Bangladesh Airlines è stato dirottato in Bangladesh da un uomo armato che ha minacciato di farsi esplodere. Decollato da Dacca, il volo ha...

Aereo per Dubai Dirottato in Bangladesh da uomo armato : «Mi faccio esplodere» : Un Aereo per Dubai della compagnia Biman Bangladesh Airlines è stato dirottato in Bangladesh da un uomo armato che ha minacciato di farsi esplodere. Decollato da Dacca, il volo ha...

Bangladesh - tentativo di Dirottamento di aereo Biman. Salvi i passeggeri : tentativo di dirottamento di un aereo di linea in Bangladesh con atterraggio di emergenza all'aeroporto internazionale Shah Amana di Chittagong, seconda città del Paese, di un velivolo Boeing 737-800 ...

Tentato Dirottamento di un aereo : uomo armato fa irruzione - atterraggio d'emergenza in Bangladesh : Un aereo di linea della Biman Lines ha dovuto compiere un atterraggio di emergenza a Chittagong in Bangladesh. Un uomo armato, infatti, è penetrato nella cabina per dirottare il volo. L'atTentatore ha sparato anche un colpo quando il pilota ha cercato di persuaderlo.

Bangladesh - uomo armato Dirotta aereo : 'Voglio parlare con il premier' : Un aereo della Biman Lines ha dovuto compiere un atterraggio di emergenza a Chittagong in Bangladesh. Un uomo armato infatti è penetrato nella cabina per dirottare il volo. L'attentatore ha sparato un ...

Un aereo partito dal Bangladesh ha fatto un atterraggio di emergenza a causa di un tentato Dirottamento a bordo : Un aereo di linea partito da Dacca, la capitale del Bangladesh, e diretto a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, ha dovuto fare un atterraggio di emergenza nell’aeroporto della città costiera di Chittagong a causa di un tentato dirottamento a bordo,