Valle d’Aosta | incendio in una mansarda | 3 feriti | grave ragazza

Mansarda in fiamme in Valle d’Aosta : La giovane è in condizioni disperate dopo avere tentato di sfuggire al fuoco; feriti anche due amici di Lavagna che erano con lei

Domenica 24 febbraio la Valle d’Aosta celebra il 71° anniversario dello Statuto speciale : Il 71° anniversario dello Statuto speciale, il 73° dell’Autonomia e la Festa della Valle d’Aosta saranno celebrati Domenica 24 febbraio

Al via iniziative per promuovere le zone umide in Valle d’Aosta : Iniziativa dell’Assessorato dell’Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale, in collaborazione con la delegazione valdostana dell’Associazione Legambiente. Domani, giovedì 7 febbraio

Valle d’Aosta : scosse di terremoto vicino a Saint-Rhémy-en-Bosses : La Presidenza della Regione Valle d’Aosta informa che “ad 8 chilometri ad Ovest di Saint-Rhémy-en-Bosses, è avvenuto un terremoto. Due le scosse registrate: alle 9,30 pari a magnitudo 2.8 e alle 10,02 con magnitudo 2.1, entrambe ad una profondità di 10 chilometri. La Cus, Centrale Unica del Soccorso, non segnala danni a cose e a persone e non segnala, altresì, chiamate di richiesta di intervento e o soccorso.” L'articolo Valle ...

Valle d’Aosta - Regione : “Massima attenzione e prudenza in montagna” : La Presidenza della Regione Valle d’Aosta, anche in seguito ai gravi incidenti occorsi nel fine settimana, “invita tutte le persone che frequentano la montagna in questo periodo a prestare la massima attenzione alle informazioni giornaliere meteo nivologiche rese dagli uffici della Regione.” “Il problema valanghivo – si legge nel bollettino valanghe – e’ la neve ‘ventata’. Il pericolo ...

Sono stati trovati i corpi di tre sciatori dispersi da ieri a Courmayeur - in Valle d’Aosta : si cerca ancora una persona : Lunedì mattina Sono stati trovati i corpi di tre dei quattro sciatori freerider che risultavano dispersi da domenica a Courmayeur, in Valle d’Aosta: i corpi Sono stati individuati nel Canale degli Spagnoli, in Val Veny. Stanno continuando invece le ricerche del quarto

Valanga in alta Valle d’Aosta : vittima è un milanese di 44 anni : La vittima della Valanga, caduta sotto il monte Oilletta in alta Valle d’Aosta, si chiama Andrea Poggi di 44 anni, residente a Milano. I due suoi compagni, che si trovavano con lui nel momento dell’incidente, saranno interrogati domani dai finanzieri del Sagf che stanno indagando sull’accaduto. L'articolo Valanga in alta Valle d’Aosta: vittima è un milanese di 44 anni sembra essere il primo su Meteo Web.

Valle d’Aosta - Courmayeur : sospese le ricerche dei 2 sciatori non rientrati : Sono state sospese le operazioni di sorvolo del soccorso alpino valdostano per la ricerca dei due sciatori che risultano non rientrati a Courmayeur vengono sospese. Riprenderanno domani mattina con sorvoli in elicottero con l’impiego del ‘Recco’, strumento in grado di captare segnali radio e telefonia. Saranno impiegati sul posto guide e tecnici specializzati del soccorso alpino valdostano e unità cinofile. Impossibile, al ...

Valle d’Aosta - scialpinisti travolti da valanga : un morto e 2 salvati : Valle d’Aosta, scialpinisti travolti da valanga: un morto e 2 salvati La neve si è staccata intorno alle 13.45 sotto la Punta Ollietta a 2.500 metri di quota, nel comune di Saint-Pierre. Oltre alla vittima, il Soccorso alpino valdostano ha recuperato due persone illese Parole chiave: ...

Valanga in alta Valle d’Aosta : morto uno scialpinista : Il soccorso alpino valdostano ha trovato uno scialpinista morto sotto la Valanga che si è staccata sotto Punta Ollietta in Valle d’Aosta. Altri due scialpinisti sono stati tratti in salvo e sono illesi. Lo fa sapere il soccorso alpino valdostano. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano, Per l’identificazione e le indagini sull’incidente procede il Sagf della guardia di finanza di Entreves. L'articolo Valanga in ...

Valanga in Valle d’Aosta : in corso ricerche e verifiche del soccorso alpino : Una Valanga si è staccata dopo le 13.30 sotto la punta Ollietta a 2.500 metri di quota, nel comune di Saint-Pierre, nell’alta Valle d’Aosta. La zona è frequentata da freerider e snowboarder. Il soccorso alpino valdostano è intervenuto per una Valanga che si è staccata a Vetan, frazione del comune di Saint-Pierre. Il sorvolo di un elicottero ha confermato l’evento a quota 2500 metri, sotto Punta Ollietta. Sono in corso le ...

Maltempo e neve : allerta valanghe “arancione” in Valle d’Aosta : A seguito della nevicata di ieri sulle Alpi, la Protezione civile regionale della Valle d’Aosta ha diramato un avviso di allerta moderata-arancione (grado 3 su una scala di 4) per criticità valanghiva. L’allerta riguarda in particolare i Comuni distribuiti al confine con la Svizzera, nella zona del Monte Bianco e in quella del Gran Paradiso, dove sono possibili medie e grandi valanghe anche in zone antropizzate. Nel resto della ...

‘Ndrangheta in Valle d’Aosta - negli atti l’intreccio tra i clan e la massoneria : ‘Volevano affiliare i politici locali alle logge’ : Tra le Alpi si rivede, in scala ridotta, una dinamica sofisticata, di quelle presenti in Calabria e in Sicilia (soprattutto a Trapani) finite sotto la lente della Commissione antimafia. l’intreccio tra criminalità organizzata e massoneria si stava riproponendo anche nel Nord d’Italia, ad Aosta. Protagonisti alcuni personaggi importanti della locale di ‘Ndrangheta smantellata mercoledì dai carabinieri e dalla Direzione distrettuale antimafia di ...

I Light Pila : il 2 febbraio la fiaccolata più partecipata della Valle d’Aosta : Tutti pronti ai “blocchi di iscrizione” per prendere parte alla fiaccolata più partecipata della Valle d’Aosta, la classica della solidarietà, sulle nevi di Pila, sabato 2 febbraio. Come da tradizione, tutti possono partecipare: bambini e adulti, con gli sci, lo snowboard, le racchette da neve, a piedi ed in compagnia del proprio cane. Le iscrizioni sono aperte: on line sul sito di Pila www.Pila.it e sul sito di Komen Italia www.komen.it ed ...