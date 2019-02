Toninelli re delle figuracce | 27 cantieri bloccati in Italia

ilgiornale

(Di sabato 23 febbraio 2019) "Non c'è una sola opera bloccata in questo paese. C'è soltanto la Tav sospesa". Nessun dubbio da parte del ministroInfrastrutture, Danilo, che regala ai cittadini granitiche certezze. Peccato che siano del tutto infondate. Possibile che il ministroInfrastrutture e dei Trasporti non sappia che ci sono almeno 27 opere bloccate sparse lungo la nostra penisola? Possibile che il responsabile del dicastero che si occupa esattamente di questo rilasci in pubblico affermazioni prive di fondamento? Possibile, certo, se l'assertore dell'ennesima castroneria è l'ineffabile. Eppure basta fare un semplicissimo controllo sul sito Ance, quello dei costruttori edili, e verificare la mole diaperti e fermi per svariati motivi. Molti da anni certo ma non è che questo governo si stia dando molto da fare per mandarli avanti. Iin disarmo sono in tutte le ...