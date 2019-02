NBA | i 21 punti di Belinelli non bastano | Spurs ko a Toronto Gallinari ne firma 23

NBA - Diallo vince la gara delle schiacciate. Harris batte Curry in quella da tre punti : ROMA - L' All-Star Weekend regala sempre emozioni particolari. Quello del 2019 non sta deludendo le aspettative e le gare del sabato ne hanno dato una dimostrazione. Jayson Tatum , Joe Harris e ...

NBA - All-Star Weekend : Joe Harris batte Steph Curry nella gara del tiro da tre punti : Tutti aspettavano il testa a testa dall'arco segnato della famiglia Curry, ma a metterci lo zampino ci ha pensato il tiratore che non ti aspetti. Joe Harris, alla prima partecipazione in carriera alla ...

NBA - All-Star Weekend : Kyle Kuzma MVP del Rising Star Challenge. 13 punti per Doncic : ROMA - L' All -Star Weekend inizia con il Rising Star Challenge , la sfida tra le promesse dell' NBA . Da una parte i rookie e i sophomores del mondo USA, dall'altra quelli del resto del mondo. Le matricole della Lega e i giocatori del secondo anno si sono dati battaglia a suon di schiacciate e giocate spettacolari: vince, dopo due anni di digiuno, il Team USA : 161-144. VINCE TEAM ...

NBA - All Star Game 2019 oggi : orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming. Gara da 3 punti e schiacciate : Si è aperto ieri uno degli eventi più attesi della stagione per tifosi e appassionati del basket NBA. A Charlotte, in North Carolina, è cominciato infatti l’All Star Game 2019, la rassegna che offre quanto di meglio il mondo della pallacanestro statunitense sia in grado di offrire. Dopo la Mtn Dew Ice Rising Stars, disputata nella giornata di ieri, l’evento proseguirà questa notte con la Teco Bell Skills Challange, sfida di abilità ...

NBA – Russell Westbrook strepitoso : tripla doppia da 44 punti - è il miglior marcatore della storia dei Thunder : Grazie ai 44 punti siglati nella tripla doppia della notte contro i Pelicans, Russell Westbrook è diventato il miglior marcatore della storia dei Thunder Russell Westbrook continua a scrivere una pagina di storia ogni notte. Il playmaker degli Oklahoma City Thunder ha messo insieme l’11ª tripla doppia consecutiva, ma ormai questo forse non fa più notizia. Più importanti invece i 44 punti siglati (più 14 rimbalzi e 11 assist) che gli ...

NBA - intervista esclusiva a Gallinari : 'Il mercato ci ha sorpresi - ma puntiamo ai playoff' : Danilo Gallinari è soddisfatto dopo il facile successo ai danni dei Phoenix Suns. "È stata una bella vittoria" ha dichiarato il Gallo in esclusiva per skysport.it. "Dopo un'amara sconfitta contro ...

NBA - Golden State cade contro Porland. 20 punti di Gallinari e super Clippers : ROMA - Nelle undici partite giocate nella notte NBA a fare notizia è la sconfitta dei Golden State Warriors contro i Portland Trail Blazers , i 20 punti di Danilo Gallinari nell'ottima vittoria dei ...

NBA - il referto dei 100 punti di Chamberlain all’asta per oltre 100mila dollari : Il 2 marzo 1962 a Hershey, Pennsylvania, si è giocato l’incontro tra New York Knicks e Philadelphia Warriors, passato alla storia grazie a Wilt Chamberlain, che in quella partita mise a segno 100 punti, un record che ancora resiste nella storia dell’NBA. A proposito di quell’incontro, come riporta il sito “Sports Collectors Daily”, la società […] L'articolo NBA, il referto dei 100 punti di Chamberlain all’asta per oltre 100mila dollari è ...

NBA - Klay Thompson si fa male ma resta in campo : 22 punti con “una mano sola” : Klay Thompson ha aiutato i suoi Warriors a domare gli Utah Jazz nonostante un problema alla mano occorsogli durante la gara Klay Thompson stoico questa notte. La guardia degli Warriors ha infatti contribuito alla vittoria 115-108 sui Jazz, nonostante un problema alla mano abbastanza evidente dalle foto scattate durante l’incontro. Molti cestisti infatti avrebbero chiesto il cambio e non sarebbero più rientrati sul parquet, Thompson ...

NBA - Lakers in crisi : LeBron James non basta. Ok gli Spurs - 11 punti di Belinelli : TORINO - Non basta LeBron James ai Los Angeles Lakers , nella notte NBA il Re ha messo a referto una tripla doppia che non è servita ad evitare la sconfitta con gli Atlanta Hawks . Marco Belinelli ...

NBA : gli Spurs tornano al successo dopo 4 sconfitte - 11 punti di Belinelli : Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs 107-108 Prima il tiro da tre punti e poi per chiudere i conti il gioco nei pressi del ferro di LaMarcus Aldridge. C'è tutto nel ritorno al successo degli Spurs, ...

NBA – Paul George e Russell Westbrook da record : 2 triple doppie da +20 punti nella stessa partita : record storico per Paul George e Russell Westbrook nella sfida vinta dai Thunder contro i Blazers: i due sono diventati i primi compagni a far registrare due triple doppie da più di 20 punti nella stessa partita Notte storica per gli Oklahoma City Thunder. La sfida vinta da OKC contro Portland per 120 a 111 ha portato con sè un record straordinario, firmato dai due grandi talenti del roster dei padroni di casa: Paul George e Russell ...

NBA - Fenomeno Durant : 39 punti / Warriors a fatica sugli Heat : Kevin Durant incanta con 39 punti e i Warriors vincono anche giocando male. Gli Heat giocano bene, Josh Richardson 37 punti, e si rammaricano: 'Arbitraggio penalizzante'. Decisivi due liberi nel ...

NBA - Giannis da impazzire : 43 punti Harden e Doncic da sogno : Rockets e Bucks, vittorie roboanti. Sfida a distanza per il premio di MVP tra James Harden, che con 36 punti piega i Kings, e Giannis Antetokounmpo, dominante con 43 punti e 6 rimbalzi. Luka Doncic ...