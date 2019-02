Maltempo | 4 morti Ancora allerta al Sud | Treni in tilt in Calabria e Sicilia

Maltempo - crollano muri e alberi : tre morti nel Lazio | Troppo vento a Roma : domenica "al chiuso" : Due persone sono morte ad Alvito per il crollo di un muro, forse causato dal Maltempo. Una terza vittima a Guidonia. Disagi in tutto il Sud. A Bari arenate un mercantile e il rimorchiatore inviato in soccorso.

Maltempo - Italia in ginocchio per la tempesta di Grecale : 4 morti e decine di feriti per venti a 140km/h - “come un Uragano” : “Da questa mattina sono in costante contatto con la Protezione civile per monitorare l’ondata di Maltempo che ha colpito il Paese“. Lo rende noto su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Purtroppo si contano 4 vittime, tra cui anche un ragazzo di soli 14 anni. Un mio pensiero commosso a tutte le famiglie coinvolte“. I feriti sono decine. Tutte le vittime sono morte a causa del forte vento, che ha ...

Maltempo - quattro morti nel Lazio : anche un 14enne mentre riparava i danni con il padre. Allerta anche domenica : quattro morti nel Lazio per il Maltempo. Le raffiche di vento non hanno dato tregua. Tra le vittime c’è anche un ragazzino. Due anziani sono morti ad Alvito, in provincia di Frosinone, per il crollo di un muro che intorno alle 10 a causa del forte vento ha travolto quattro persone, tutte di età compresa tra 70 e 75 anni. I quattro pensionati stavano trattando la compravendita di bestiame quando la costruzione in mattoni che delimitava la ...

