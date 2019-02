L' appello di Zingaretti | aiutatemi a cambiare questo partito

huffingtonpost

(Di sabato 23 febbraio 2019) "L'elettore per fortuna è estraneo alle lotte intestine che emergono anche dall'audio di Matteo Richetti. Il tre marzo".Lo ha detto il candidato alla guida del Pd, Nicola, all'Intervista di Maria Latella, su Sky Tg24. "Dobbiamo costruire una vita democratica interna in cui contano le persone e non i capibastone", ha aggiunto. "Voglio unnel quale si ricostruisca una cultura in cui la diversità fra le persone sia una opportunità", ha sottolineato."La vicenda che ha colpito Matteo Renzi ha bisogno di solidarietà e vicinanza personale. L'accusa non è una condanna,elemento di civiltà non lo dobbiamo mai abbandonare", il suo commento agli arresti domiciliari dei genitori dell'ex premier. "Io non credo alla teoria del complotto, ma dico che ora c'è un processo, ...