Gdf arresta direttore poste nel Pavese

Controllo del territorio - la Gdf - intercetta ed arresta spacciatore - sequestrati 500 gr. di marijuan : Pescara - Nell’ambito delle attività di Controllo del territorio disposte dal Comando Provinciale di Pescara per il contrasto al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, pattuglie del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, con l’ausilio di unità cinofile del locale Gruppo,procedevano al Controllo di un’autovettura con a bordo due giovani che da Pescara si dirigeva verso Francavilla al Mare (CH). Nel corso del Controllo , ...

Bologna - arrestato colonnello della Gdf : “Sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione” : Indagato per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione all'interno del suo appartamento, Alessio Costagliola è stato sospeso dal servizio. Il generale: "Un'indagine nostra, ancora in corso"Continua a leggere

Droga a Roma - blitz della Gdf : tra 5 arrestati c'è anche un Casamonica . "Aveva contatti con Narcos" : Per gli inquirenti "era lo snodo centrale" dell'importazione in Italia di 7 tonnellate di cocaina dal Brasile: lo stupefacente sarebbe dovuto arrivare in Italia a bordo di un aereo privato