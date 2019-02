Allegri | ' Atletico? Niente drammi Simeone si comporta per quello che è'

Juventus - Allegri 'Dall Atletico una scossa - l adrenalina è al top' : TORINO - Il 2-0 di Madrid con l'Atletico ha ferito ma non abbattuto la Juventus e le prossime tre sfide di campionato, quella di domani con il Bologna, lo scontro diretto con il Napoli e la partita ...

Bologna-Juve - conferenza stampa Allegri : “Ecco chi giocherà. L’Atletico…” : conferenza stampa Allegri – Dopo la Champions League c’è bisogno di ripartire. La Juventus vivrà domani la vigilia della partita contro il Bologna in campionato, dopo la batosta subita a Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico. Come ogni vigilia che si rispetti, è attesa la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano parlerà ai microfoni […] More

Conferenza stampa Allegri : “il ritorno contro l’Atletico? Abbiamo molte possibilità di passare il turno” : Conferenza stampa Allegri live – La Juventus è reduce dalla brutta sconfitta nella gara di Champions League contro l’Atletico Madrid, la qualificazione ai quarti di finale della competizione si è complicata terribilmente. Adesso il match di campionato contro il Bologna, ecco la Conferenza live su CalcioWeb: “Innanzitutto faccio le condoglianze alla famiglia Agnelli per la scomparsa di Donna Marella. Quella del 12 marzo ...

Bomba del CorSport : Allegri esonerato se non rimonta con l'Atletico! : Clamorosa indiscrezione rivelata dall'edizione odierna del Corriere dello Sport a proposito di Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus potrebbe, clamorosamente, essere esonerato, nel caso in cui non riuscisse a rimontare il 2-0 subito dall'Atletico Madrid nella ...

Gazzetta : “Allegri pensa al 4-4-2 per la rimonta all’Atletico Madrid” : Svolta ancelottiana Allegri sta pensando a una svolta ancelottiana per ribaltare il 2-0 del Wanda Metropolitano e provare la rimonta nella gara di ritorno degli ottavi di finale. Oggi è piuttosto impietosa l’analisi della Gazzetta a proposito della gara di mercoledì sera: L’uomo sotto accusa, piu` degli altri, ovviamente e` Massimiliano Allegri. La Juve nel secondo tempo e` sembrata una squadra impreparata al grande evento: e` andata ...

Atletico-Juve - Allegri : “sfida da vivere e vincere” - il tweet dell’allenatore : “Venti giorni. 20 giorni per ESSERE PRONTI a una sfida da vivere, e VINCERE, tutti assieme. Fino alla fine”. E’ il tweet di Massimiliano Allegri dopo la sconfitta della Juventus nella gara di Champions League contro l’Atletico Madrid. Il tecnico bianconeri urla ad alta voce, messaggio ai calciatori ad “ESSERE PRONTI” per una sfida da “vivere e VINCERE” tutti assieme. A chiusura del tweet il ...

Atletico Juve - operazione remuntada per Allegri : ecco cosa dicono i precedenti : Aveva chiesto un gol al Wanda Metropolitano, abbandonato con un secco 2-0 per gli avversari che complica enormemente l'avventura in Europa. Nulla fare per la Juventus nell'andata degli ottavi di ...

Allegri : 'L'Atletico? Correvano e aggredivano - ma al ritorno possiamo ribaltare il risultato' : Allegri è deluso, non rassegnato. 'Il secondo tempo è stato brutto, perché abbiamo commesso l'errore di andare dietro a loro, che sono bravi a far scivolare le partite senza subire tiri. In quel ...

Atletico Madrid-Juventus - Allegri : “Loro giocano così - siamo stati puniti” : Atletico MADRID JUVENTUS 2-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni della Rai, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato della sconfitta contro l’Atletico Madrid nella partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Queste le sue parole: “Loro sono una squadra che gioca così, siamo stati puniti, giocano così loro”. […] L'articolo Atletico Madrid-Juventus, ...

Atlético-Juve : le dichiarazioni post-partita di Max Allegri : Atlético-Juve: le dichiarazioni post-partita di Max Allegri Allegri ha assicurato che “questo secondo tempo è da cancellare”. Gli viene chiesto – probabilmente in maniera ingiusta – se questa Juve avesse davvero voglia di andare avanti in Champions. Allegri risponde con pacatezza, affermando che l’Atlético ha impedito alla Juve di giocare, e che nessuno si sarebbe dovuto aspettare una partita ...