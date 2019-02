UAE Tour 2019 | tutti gli italiani in gara Vincenzo Nibali all’esordio stagionale | Elia

Ciclismo – UAE Tour : la formazione della Bahrain Merida - Nibali e Dennis per la Classifica Generale : Nibali guida la Bahrain Merida all’UAE Tour: la formazione per la nuova corsa degli Emirati E’ tutto pronto per la prima edizione dell’UAE Tour: prima si correvano due differenti gare, il Dubai Tour e l’Abu Dhabi Tour, adesso unificate in un’unica corsa che avrà dei contendenti alla vittoria finale d’eccezione. Per il primo anno diversi corridori da Classifica Generale testeranno qui la loro forma. Per ...

UAE Tour 2019 : i favoriti. Alejandro Valverde pronto a ripetersi - Primoz Roglic e Tom Dumoulin vogliono lasciare subito il segno : Si attende grande spettacolo nella prima edizione dell’UAE Tour, corsa nata dalla fusione di Dubai Tour e Abu Dhabi Tour, che scatterà domenica con una cronometro a squadre. Sette tappe in programma, tre adatte velocisti, due con arrivi in salita a Jebel Hafeet e Jebel Jais e una con un finale impegnativo sullo strappo di Hatta Dam. La prima corsa a tappe WorldTour della stagione presenterà una parata di stelle, con moltissimi big del panorama ...

UAE Tour 2019 : la startlist e l’elenco dei partecipanti. Presenti Nibali - Froome - Moscon e Viviani : Sicuramente uno degli appuntamenti più attesi di questo inizio di stagione: la seconda corsa World Tour di questo 2019. Si infiamma il calendario del ciclismo internazionale con l’UAE Tour, corsa a tappe negli Emirati Arabi, nata dalla fusione di Abu Dhabi Tour e Dubai Tour. Gli organizzatori sono infatti riusciti a creare una startlist davvero di grandissima qualità: al via tra gli altri Chris Froome e Vincenzo Nibali, passando per il ...

UAE Tour 2019 : Gianni Moscon al debutto stagionale. Ruolo da capitano per testarsi in vista della Tirreno-Adriatico : Tra le tante stelle presenti alla prima edizione dell’UAE Tour ci sarà anche Gianni Moscon, che farà il suo esordio stagionale in questa corsa. Il 24enne trentino sarà co-capitano del Team Sky insieme al polacco Michal Kwiatkowski, un’occasione importante per essere subito protagonista e mettersi alla prova in vista delle prime grandi corse del calendario italiano, in cui sarà chiamato a centrare il successo. L’UAE Tour si aprirà con una ...

Ciclismo - Chris Froome si ferma e niente UAE Tour : ‘Mi devo riprendere’ : All'UAE Tour, la corsa degli Emirati che scatta domenica 24 febbraio, mancherà una delle stelle più attese. Chris Froome non sarà infatti al via, come era invece stato annunciato in precedenza sia dalla Sky che dall’organizzazione della corsa. Il campione britannico ha debuttato la scorsa settimana al Tour Colombia, un’esperienza che si è rivelata molto più impegnativa e difficoltosa del previsto, conclusa nelle retrovie dopo essere rimasto ...

UAE Tour 2019 : Elia Viviani sfida Gaviria e Kittel in un parterre stellare di velocisti : L’ UAE Tour si annuncia ricca di campioni. La corsa a tappe nata dalla fusione di Abu Dhabi e Dubai Tour, in programma negli Emirati Arabi dal 24 febbraio al 2 marzo, vedrà partire ben diciotto formazioni World Tour, alle quali si aggiungeranno la squadra statunintense del Team Novo Nordisk e la compagine russa della Gazprom-Rusvelo. Tra i tanti fuoriclasse che saranno presenti in corsa, organizzata da RCS Sport, impossibile non ...

UAE Tour – Froome non ce la fa - Moscon e Kwiatkowski guidano il Team Sky : Froome troppo stanco dopo la Colombia: il britannico salta l’UAE Tour, Moscon e Kwiatkowski guidano il Team Sky Manca poco all’UAE Tour: domenica i corridori esordiranno in questa gara World Tour di sette giorni. Al contrario di quanto annunciato tempo fa, non ci sarà Chris Froome: il ciclista britannico ha risentito troppo la stanchezza accumulata in Colombia, che lo costringe a rinunciare alla corsa. Saranno ...

Ciclismo - Paolo Slongo : “Vincenzo Nibali ha lavorato bene - ora è sereno. Non mi aspetto risultati all’UAE Tour” : Vincenzo Nibali è pronto per fare il proprio esordio stagionale, lo Squalo sarà impegnato all’UAE Tour che scatterà domenica 24 febbraio: prima uscita al caldo del Medio Oriente per il capitano della Bahrain Merida che fino a sabato scorso ha lavorato sul Monte Teide (a Tenerife, Spagna) e che ha nel mirino il Giro d’Italia e il Tour de France. Il suo allenatore Paolo Slongo ha concesso un’intervista a tuttobiciweb: “Al ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali pronto per il debutto stagionale! Lo Squalo all’UAE Tour per scaldare la gamba : Domenica 24 febbraio, la data del grande ritorno in gara di Vincenzo Nibali che si cimenterà con l’UAE Tour. Lo Squalo è pronto per tornare in scena dopo un lungo inverno in cui si è allenato duramente in vista di una stagione molto intensa e importante per la sua carriera, il mirino è puntato sul Giro d’Italia e sul Tour de France ma ovviamente prima bisognerà scaldare la gamba per trovare il giusto colpo di pedale e farsi trovare ...

UAE Tour 2019 - il percorso e le sette tappe ai raggi X. Due impegnativi arrivi in salita dopo la cronometro a squadre inaugurale : Prenderà il via questo fine settimana l’UAE Tour 2019, prima corsa a tappe del calendario World Tour per la nuova stagione ciclistica. La prima edizione della corsa, nata dalla fusione di Abu Dhabi e Dubai Tour, si aprirà domenica 24 febbrio e si chiuderà sabato 2 marzo per un totale di sette frazioni per le strade degli Emirati Arabi Uniti. Tra i protagonisti più attesi spiccano nomi come Alejandro Valverde (Movistar), Vincenzo Nibali ...

UAE Tour : programma - orari e tv. Il calendario e le date delle tappe : Una nuova corsa, nata dalla fusione tra il Dubai Tour e l’Abu Dhabi Tour: si disputa dal 24 febbraio al 2 marzo l’UAE Tour, gara a tappe facente parte del circuito World Tour che vedrà al via una startlist di tutto rispetto. Da Vincenzo Nibali al campione del mondo Alejandro Valverde: ci sarà davvero tantissima qualità negli Emirati. Andiamo a scoprire il programma e come seguire in TV la corsa. Il programma e le tappe dell’UAE ...

Ciclismo - UAE Tour 2019 : annunciate le due wild card. Da Froome a Nibali - quante stelle negli Emirati : La prima storica edizione del UAE Tour si annuncia ricca di campioni. La corsa a tappe nata dalla fusione di Abu Dhabi e Dubai Tour, in programma negli Emirati Arabi dal 24 febbraio al 2 marzo, potrà contare sulla partecipazione delle diciotto formazioni World Tour, alle quali si aggiungeranno la squadra statunintense del Team Novo Nordisk e la compagine russa della Gazprom-Rusvelo. L’appuntamento si annuncia di primissimo livello. Tra le ...

Ciclismo - presentata a Dubai la prima edizione dell’UAE Tour 2019. Presenti Vincenzo Nibali ed Elia Viviani : Non mancheranno i migliori corridori al mondo nella prima edizione dell’UAE Tour, che prenderà il via il 24 febbraio e si concluderà il 2 marzo negli Emirati Arabi. La corsa, senza dubbio uno dei primi grandi appuntamenti della prossima stagione, è stata presentata oggi presso il circuito di Formula 1 di Yas Marina (Dubai). Tra le tante stelle che nobiliteranno l’appuntamento impossibile non citare il campione del mondo in carica, lo ...