Terremoto in Ecuador di magnitudo 7 5 Il presidente | ' Sinora nessun grave danno'

Terremoto in Ecuador : terribile sisma di magnitudo 7.5 : In Ecuador, in Sud America, è stato registrato dalla United States Geological Survey (Usgs) un Terremoto molto forte, di magnitudo 7.5. Attualmente non si ha alcuna notizia rispetto a eventuali danni inflitti a cose e persone, ma sono solo disponibili della stime. Come riporta AccuWeather, entrambi sono probabili vista l'intensità del sisma. Il Terremoto ha avuto luogo vicino al confine con il Perù in cui, insieme alle regioni meridionali e ...