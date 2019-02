Lamezia Terme Annullato lo scioglimento del Comune

Fare Critica a Lamezia Terme entra nel vivo : D'altronde, ' non facciamo gli spettacoli per noi stessi ' ha concluso. La giornata si è conclusa con la messa in scena di Dux in scatola di e con Daniele Timpano , in cui l'artista si è fatto ...

Sull'azienda sanitaria unica a Catanzaro cori di plauso - non tutti convinti della possibile integrazione dell'ospedale di Lamezia Terme : ... tra aumento di posti letto, polo oncologico, conversione del Pugliese in casa delle salute, costruzione nuovo ospedale non mancano gli spunti di riflessione per la politica del capoluogo di regione, ...

Annunciato il programma di Fare Critica a Lamezia Terme dal 19 al 23 febbraio : Si è svolta questa mattina, presso la libreria Tavella di Lamezia Terme, la conferenza stampa di Fare Critica – il Festival interamente dedicato alla Critica teatrale e cinematografica che si terrà a Lamezia Terme dal 19 al 23 febbraio presso il Chiostro di San Domenico – alla presenza del direttore artistico Gianlorenzo Franzì (critico cinematografico e direttore artistico del Lamezia Film ...

Aeroporto Lamezia Terme - società gestione Sacal sigla accordo per l'occupazione : accordo per l'occupazione all'Aeroporto di Lamezia Terme . La società di gestione dello scalo Sacal ha annunciato la firma di un accordo sindacale, che concerne gli operai stagionali e gli addetti di ...

A Lamezia Terme : FARE CRITICA - il Festival della critica cinematografica e teatrale : TEATRO Tra gli spettacoli che verranno messi in scena: Dux in scatola , di e con Daniele Timpano , 19 febbraio, Formiche , di Saverio Tavano , 20 febbraio, Due passi sono , di Carullo-Minasi , 21 ...

Catanzaro : primo intervento in Calabria di pneumologia interventistica con posizionamento di drenaggio toracico a permanenza nell’Ospedale di Lamezia Terme : intervento unico in Calabria realizzato nell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme. L’equipe di pneumologia interventistica del presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II”, composta dai dottori Paolo Gambardella e Salvatore Lombardo, sotto la guida del direttore della struttura complessa dott. Massimo Calderazzo, ha infatti eseguito un intervento sulla parete toracica di una paziente per il posizionamento di un catetere pleurico a ...