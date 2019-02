Il miracolo di Noah | il bambino nato senza cervello La madre | Ora sta bene | ma mi

ilgiornale

(Di venerdì 22 febbraio 2019) "Volevamo dargli la possibilità di vivere". Il piccolosei anni fa con appena il due percento dele i medici, dopo aver caldeggiato più volte l'aborto, avevano detto ai genitori che non sarebbe sopravvissuto. "Non ha nessuna speranza", dicevano i camici bianchi.E invece oggiha sei anni e sta, parola di mamma Shelly e papà Rob.è stato più forte i quella rarissima malformazione al: ora va a scuola e sta imparando a camminare, dopo gli anni in sedia a rotelle.La famiglia Wall ha raccontato l'incredibile storia a Good Morning Britain, commovendo tutto il Regno Unito: "Eravamo genitori adulti, se ai giovani veniva offerta quella scelta potevano sentirsi spinti a farlo, ma noi conosciamo il nostro pensiero, siamo persone positive. Volevamo dare ala possibilità di vivere" raccontano i due genitori, come riportato da FanPage. Dunque, i due ...