Il caso dell' atleta donna con troppo testosterone

Formigoni - attesa per la sentenza della Cassazione sul caso Maugeri | : L'ex presidente della Lombardia accusato di corruzione: a settembre, in Appello a Milano, condannato a 7 anni e mezzo. Il pg chiede che la pena non venga attenuata. Tra gli imputati anche l'...

caso Maugeri - Formigoni va in carcere. La Cassazione riduce la pena a 5 anni e 10 mesi |Le tappe della vicenda : L’ex governatore della Lombardia, che ha 71 anni, dovrà andare in carcere senza godere dei benefici penitenziari, a partire dalla detenzione ai domiciliari. Ridotta la pena per avvenuta prescrizione di uno dei due capi di imputazione

Il caso Khashoggi è ormai nel cassetto - Mbs va alla conquista dell'Asia : MbS è tornato in campo. Un campo "mondiale", potenza dei petrodollari e della diplomazia degli affari, a partire dagli armamenti, che hanno la meglio sulla richiesta di fare luce su esecutori e, soprattutto, i mandanti del brutale assassinio – il 2 ottobre nel consolato saudita a Istanbul – del giornalista e dissidente saudita Jamal Khashoggi. Mohamed bin Salman fa le cose in grande: dai contratti miliardari stipulati con ...

caso Maugeri - Pg Cassazione : per Formigoni il massimo della pena : Roma, 21 feb., askanews, - Nel suo intervento davanti ai giudici della VI Sezione penale della Corte di Cassazione, nell'ambito dell'udienza sul Caso Maugeri che vede imputato anche l'ex presidente ...

Strage di Erba - Strata - neuroscienziato : 'Frigerio? Penso sia un caso di manipolazione della memoria' : Non a caso "conclude il professor Strata a Radio Cusano Campus- la scienza forense recita, 'la memoria è imperfetta, cambiamenti relativamente semplici nelle procedure aiuterebbero a ridurre nelle ...

Una o più app della MIUI non fanno al caso vostro? Con l’aiuto di una guida potete disinstallarle : Meglio Android stock con la possibilità di cucirmi l'esperienza addosso, oppure un'interfaccia personalizzata bella e pronta con tante app preinstallate? L'articolo Una o più app della MIUI non fanno al caso vostro? Con l’aiuto di una guida potete disinstallarle proviene da TuttoAndroid.

rcc * STRAGE DI ERBA - IL NEUROSCIENZIATO PIERGIORGIO STRATA : « MARIO FRIGERIO? PENSO SIA UN CLASSICO caso DA MANUALE DI MANIPOLAZIONE DELLA ... : Non a CASO "conclude il professor STRATA a Radio Cusano Campus- la scienza forense recita, 'la memoria è imperfetta, cambiamenti relativamente semplici nelle procedure aiuterebbero a ridurre nelle ...

Il caso diplomatico del rimpatrio in Corea del nord della figlia dell'ambasciatore che aveva disertato : I Cinquestelle che hanno chiesto al ministro dell'Interno di riferire in parlamento sulla vicenda. 'La ragazza aveva chiesto di tornare dai nonni in Corea del nord' fanno sapere dalla Farnesina

Salvini non riferirà in Parlamento sul caso della figlia dell'ambasciatore nordcoreano : "In Parlamento vado a riferire su quello che è di mia competenza e di mia conoscenza. Di questa vicenda non ne sapevo un accidente, cosa vado a riferire?". Cosi' il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio Anch'io, ha escluso che si recherà in Parlamento per fare chiarezza sull'episodio, ancora oscuro, della figlia 17enne dell'ex ambasciatore nordcoreano a Roma Jo Song-gil, di cui si sono perse le tracce e che sarebbe stata ...

Omicidio stradale - via libera della Consulta al giudice di Torino che aveva sollevato il caso : Una donna aveva investito un'anziana provocandole fesioni guaribili in 60 giorni: rischiava la revoca della patente ma ora la sentenza della Corte Costituzionale cambia tutto

Perché l'affaire dell'ambasciatore della Nord Corea ricorda il caso Shalabayeva : I deputati e senatori del Movimento 5 Stelle hanno chiamato in causa Matteo Salvini chiedendo al ministro degli interni di...

Il caso delle tartarughe catturate e decapitate in Puglia. "Barbarie pura" : La mattanza delle tartarughe marine. catturate e decapitate. Quattro in provincia di Bari, le ultime due nelle scorse ore, a Bisceglie e a San Giorgio, mentre altre due erano state rinvenute senza vita in precedenza a Giovinazzo e a Trani. Sei, invece, le tartarughe uccise a Taranto tra 2017 e parte del 2018 in prossimità del Mar Piccolo. “Ma per carità non diciamo assolutamente che le tartarughe vengono uccise per un rito scaramantico dei ...

Il caso delle tartarughe catturate e decapitate in Puglia. 'Barbarie pura' : La mattanza delle tartarughe marine. catturate e decapitate. Quattro in provincia di Bari, le ultime due nelle scorse ore, a Bisceglie e a San Giorgio, località a sud di Bari, mentre altre due erano ...

caso Minias - per Paoloni chiesti 3 anni e 1 mese. Il testo della telefonata intercettata : CREMONA - Nel processo a carico di Marco Paoloni , il pm ha chiesto a carico dell'ex portiere grigiorosso una condanna a tre anni e 1 mese. Paoloni è accusato di aver sciolto nelle bottigliette dell'...