Borse europee invariate,Milano a -0.07%

Apertura piatta per le, mentre prosegue il negoziato fra Usa e Cina sul commercio. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,07% a quota 20.195. Spread Btp-Bund tedesco a 274 punti in avvio,con rendimento del decennale al 2,86%, in attesa della decisione di Fitch sul rating italiano. Londra -0,03%, Parigi e Francoforte entrambe a -0,01%. Euro a 1,1348 dollari e 125,64 yen in apertura dei mercati valutari europei.(Di venerdì 22 febbraio 2019)