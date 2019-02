: #Autonomia delle #Regioni, #M5S: 'No a cittadini di serie A e di serie B' - Agenzia_Ansa : #Autonomia delle #Regioni, #M5S: 'No a cittadini di serie A e di serie B' - NotizieIN : Autonomia, Stefani: ci sono i testi - Cyber_Feed : Ultim'ora #Autonomia, Stefani: ci sono i testi -

"Idelle tre bozze d'intesa ci, li ho consegnati al CdM il 14 febbraio, quello che manca per giungere alla firma dell'intesa è un accordo su importanti nodi specifici che sigenerati tra i ministeri di Infrastrutture, Salute, Ambiente e Beni culturali su alcune richieste avanzate da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna". Lo afferma il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Erika. "Per questo si è ritenuto necessario un tavolo politico, per dirimere questioni politiche ancora aperte",ha aggiunto.(Di venerdì 22 febbraio 2019)