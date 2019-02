Ubs | 4 | 5 miliardi di multa in Francia

Ubs è stata condannata a pagare 4 - 5 miliardi di euro per frode fiscale : Lo ha deciso un tribunale francese, sostenendo che la banca svizzera avrebbe aiutato diversi suoi clienti a evadere le tasse

Ubs - multa da 4 - 5 miliardi in Francia : aiutava clienti a evadere : Roma, 20 feb., askanews, - Il tribunale di Parigi ha multato il gruppo Ubs per 3,7 miliardi di euro, oltre ad accordare un risarcimento allo stato francese per 800 milioni di euro, perchè il gigante ...

Ubs - multa da 4 - 5 miliardi in Francia : aiutava clienti a evadere : Roma, 20 feb., askanews, - Il tribunale di Parigi ha multato il gruppo Ubs per 3,7 miliardi di euro, oltre ad accordare un risarcimento allo stato francese per 800 milioni di euro, perchè il gigante ...

Ubs - multa in Francia da 3 - 7 miliardi per riciclaggio : Un tribunale francese ha comminato una sanzione da 3,7 miliardi di euro alla banca svizzera UBS per aver favorito i clienti ad evadere il fisco. In particolare, la banca è accusata di riciclaggio di ...

Francia - multa record da 3 - 7 miliardi alla banca svizzera Ubs : “Aiutò i clienti a evadere il fisco” : Un tribunale francese ha comminato una multa da 3,7 miliardi di euro alla banca svizzera Ubs per aver aiutato i clienti a evadere il fisco. In particolare, Ubs è accusata di aver consentito a facoltosi clienti francesi di nascondere fondi in conti svizzeri non dichiarati e di aver fornito servizi bancari per riciclarne i proventi. Il processo è stato aperto lo scorso autunno dopo sette anni di indagini, avviate quando diversi ex dipendenti si ...

Ubs : utile di quasi 5 miliardi di dollari nel 2018 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia