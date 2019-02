Nave Diciotti | 41 migranti chiedono il risarcimento danni a Conte e Salvini

Nave Diciotti - 41 immigrati chiedono i danni a Salvini : Roma, 21 feb., askanews, - Un ricorso d'urgenza per chiedere il risarcimento dei danni per privazione della libertà personale. È quello che uno studio legale ha presentato al tribunale civile di Roma, ...

Caso Nave Diciotti - Salvini : "Sono tranquillo - va bene in ogni caso" : io sono la persona più tranquilla del mondo, per me va bene in ogni Caso". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nel corso di un comizio ad Alghero trasmesso in diretta ...

Caso Nave Diciotti - Gasparri : no autorizzazione a procedere contro Salvini - Sky TG24 - : Il presidente della Giunta ha deciso di mandare i documenti firmati da Conte, Di Maio e Toninelli al Tribunale dei ministri, che dovrà quindi esprimersi sull'operato di tutto l'esecutivo. Intanto, ...

Diciotti - Conte 'Ho condiviso le decisioni di Salvini sulla Nave' : 'Sento il dovere di precisare che le determinazioni assunte in quell'occasione dal ministro dell'Interno sono riconducibile a una linea politica sull'immigrazione che ho condiviso nella mia qualità ...

La memoria di Salvini sul caso Diciotti : «Accogliere la Nave era compito di Malta» : Il vicepremier, accusato di sequestro di persona, ribadisce che «erano i maltesi ad avere la responsabilità e gli oneri di prima accoglienza» nei confronti dei 190 profughi raccolti dalla nave nel Mediterraneo, e di avere fatto solo gli interessi dell’Italia

Caso Nave Diciotti - Salvini : querelo chi parla di voto di scambio giunta-Tav - Sky TG24 - : Il ministro ha ribadito che non c'è nessuna trattativa sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti. "Magari quella era la vecchia politica", ha sottolineato Salvini. E sull'analisi costi-benefici della Tav: "Strano che ce l'abbia Parigi e non io"

Palermo - chiusa l'inchiesta su Nave Diciotti : sotto accusa quattro scafisti : La procura del capoluogo indaga sui trafficanti di migranti cui contesta l'associazione per delinquere. Rischiano il processo tre egiziani e un bengalese. Il filone d'inchiesta su Salvini fu trasferito a Catania

Nave Diciotti : 'Parlare di immunità per Salvini è uno strafalcione giuridico' dice Conte : Il presidente del Consiglio in soccorso al ministro dell'Interno in attesa che la giunta del Senato decida sull'autorizzazione a procedere. Salvini presenterà una memoria o sarà sentito entro ...

Nave Diciotti - Viminale : a bordo sospetti terroristi : Una tesi, quella di una presenza di jihadisti a bordo di quella Nave, che però non risulta nella ricostruzione del tribunale dei ministri

Diciotti - Conte : me ne assumo la responsabilità. Salvini : rischio terroristi sulla Nave : sulla vicenda Diciotti è stata seguita la linea politica del governo, quindi «mi assumo la piena responsabilità politica di quello che è stato fatto. Non sarò certo...

Diciotti - perché non torna la versione del Viminale sui terroristi a bordo della Nave : Pronta la difesa per il ministro Matteo Salvini: secondo il Viminale a bordo della nave Diciotti c'era la possibilità che ci fossero infiltrazioni terroristiche e/o criminali. Ma se è così perché il Tribunale dei ministri non ne ha tenuto conto? Quali informazioni aveva il ministero e perché se si trattava di pericolosi terroristi li ha spediti in un centro d'accoglienza vicino Roma, a Rocca di Papa?Continua a leggere

Il tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per la vicenda della Nave Diciotti : Il tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l’autorizzazione a procedere contro il ministro Matteo Salvini, per la vicenda dei migranti a bordo della nave militare Diciotti. Salvini era stato accusato di sequestro di persona, abuso d’ufficio e arresto illegale. Il caso

Nave Diciotti - Tribunale dei ministri chiede il processo per Salvini. La replica : : Il Tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini per la vicenda della Nave Diciotti. Lo si apprende da fonti del ...

Migranti 'Qui è guerra con Malta'. Dagli atti del tribunale dei ministri i segreti della Nave Diciotti : Dal momento del salvataggio dei 190 Migranti sulla nave Diciotti, lo scorso 15 agosto, al momento in cui 'la nave ha ormeggiato nel porto di Catania', lo scorso 20 agosto, verrebbe esclusa 'l'astratta ...