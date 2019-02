Maugeri | Formigoni è arrivato in carcere e chiede i domiciliari

Maugeri - Formigoni in carcere a Bollate. La difesa chiede domiciliari : Maugeri, Formigoni in carcere a Bollate. La difesa chiede domiciliari L’ex governatore della Lombardia ha fatto ingresso nel penitenziario dopo che ieri è stato condannato in via definitiva dalla Cassazione a 5 anni e dieci mesi. Il suo avvocato ha chiesto la detenzione in casa, ma la Procura generale si appresta a respingere ...

Caso Maugeri - Formigoni va in carcere. La Cassazione riduce la condanna a 5 anni e 10 mesi : Quasi sei ore di camera di consiglio: pena ridotta, ma scatterà la reclusione. In appello il Celeste era stato condannato a sette anni e mezzo per l'accusa di corruzione riferita al scandalo Maugeri-San Raffaele

Maugeri : condanna definitiva per Roberto Formigoni - si aprono le porte del carcere. Berlusconi : "Mi dispiace" : Per Roberto Formigoni si aprono le porte del carcere dopo la condanna definitiva in Cassazione a 5 anni e 10 mesi. L’ex governatore della Lombardia era accusato di corruzione nell’inchiesta sui presunti fondi neri della fondazione Maugeri. La Cassazione ha deciso oggi per la condanna definitiva dopo cinque ore di camera di consiglio. Già da venerdì potrebbero aprirsi le porte del carcere per Formigoni. ...

Caso Maugeri - Roberto Formigoni si costituisce al carcere di Bollate accompagnato dal suo legale : L’ex presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, è entrato nel carcere di Bollate (Milano) per scontare la condanna a cinque anni e dieci mesi che gli è stata inflitta dalla Cassazione per la vicenda Maugeri. Formigoni è giunto al carcere di Bollate accompagnato in auto dal suo legale. L’ex presidente della Regione Lombardia, seduto sui sedili posteriori di una Bmw Gt colore grigio scuro metallizzato, vestito con un giubbotto scuro, ...

Caso Maugeri - Formigoni condannato : pronto a costituirsi : Roma, 21 feb., askanews, - L'ex presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni, accusato di corruzione nell'ambito della vicenda dei presunti fondi neri della fondazione Maugeri è stato ...

