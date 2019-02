«Io | disordinaria»

vanityfair

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Mezzanotte. Fatto tutto e tutto ha «fatto» me. La mia coscienza è a posto, ho solo voglia di liquefarmi. Unaora dovrebbe saper riposare ma è una di quelle notti nelle quali sei talmente stanca che riposare ti sembra una perdita di tempo, un’occasione persa per guardare il mondo dalla terrazza della tua testa. Iniziamo col cercare di liberarla, la testa. Devo imparare a bloccare i pensieri circolari, quelli che a furia di girare in tondo ti fanno assomigliare alle interviste notturne di Marzullo che da circa vent’anni mi ipnotizza davanti allo schermo con le stesse identiche domande, fatte con la stessa identica intenzione. Dovrebbero proibirle quelle domande! Sono una droga potentissima, hanno legalizzato la cannabis senza «canna» ma non permetterò che legalizzino anche le domande senza domande di Gigi. Idea! Accendo tv e pc per avere più opportunità di ...