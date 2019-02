Bimbo di 5 anni cade in un pozzo | salvato dopo 16 ore

Regno Unito. Bimbo di 2 anni soffoca al ristorante del parco giochi - nessuno lo aiuta e muore : L’inchiesta sulla morte di James Manning, 2 anni: il Bimbo inglese, originario di Battle, nell'East Sussex, si è strozzato con del cibo al ristorante del parco vacanze dove si trovava coi genitori lo scorso giugno. Lo staff non avrebbe mosso un dito per aiutarlo. Peraltro i soccorsi hanno avuto difficoltà a far passare l'ambulanza perché i cancelli della struttura erano chiusi.Continua a leggere

Bimbo di 10 anni veglia la madre morta per un giorno. Poi va dai vicini : 'Ha la faccia tutta nera' : Ha vegliato per un giorno intero la mamma che era morta sul divano: 'Ha la faccia tutta nera' , ha raccontato poi ai vicini. Protagonista della terribile vicenda un bambino di appena 10 anni a Milano ,...

Bimbo di 11 anni ha un malore su piste da sci : è grave : Un bambino di 11 anni è stato portato in gravi condizioni all’ospedale dopo che e’ stato soccorso per un malore sulle piste del Corno alle Scale, nell’Appennino bolognese. Lo riferisce il Soccorso Alpino. Nel primo pomeriggio il Bimbo è stato caricato dall’elicottero di Pavullo con l’intervento del tecnici del soccorso e portato all’ospedale Maggiore di Bologna. Poco prima un altro bambino di otto anni, nello ...

Bimbo di 3 anni dimenticato sul pulmino della scuola - parla la mamma - Ultime Notizie Flash : La mamma del Bimbo di 3 anni dimenticato sul pulmino della scuola racconta l'accaduto e lo spavento del bambino, rimasto solo per ben 6 ore

Rudolph Ingram - il Bimbo più veloce del mondo ha 7 anni : «Veloce come Bolt» : Ha solo 7 anni ed è già stato ribattezzato il nuovo Usain Bolt. Rudolph Ingram, americano di Tampa (in Florida), è veloce come il vento e nelle gare di running polverizza tutti i suoi avversari a colpi di record. Nessuno riesce a stargli dietro, nemmeno ad avvicinarlo. Il suo ultimo tempone è 13,48 sui 100 metri. Alla sua età è straordinario. L’obiettivo negli anni lo ha già puntato: i 9,58 secondi del super campione giamaicano. Tutti lo ...

Arezzo - Bimbo di 3 anni dimenticato 6 ore su pulmino della scuola : A San Giovanni Valdarno , in provincia di Arezzo , un bambino di tre anni è rimasto circa 6 ore solo, chiuso nel pullmino che doveva portarlo alla scuola materna, e che invece l'autista aveva ...

Arezzo : Bimbo di tre anni dimenticato sul pulmino della scuola per circa sei ore : A San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo, un bambino di appena 3 anni è stato lasciato da solo sul pulmino che doveva accompagnarlo alla scuola materna. L'allarme vero e proprio è scattato quando la madre, dopo ben sei ore, si è diretta verso la scuola per prelevare il bambino e portarlo a casa, riscontrando con grande sorpresa e terrore, però, la sua assenza nella struttura. Il genitore del piccolo ha prontamente avvertito le maestre e ...