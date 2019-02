Un' auto dei Carabinieri ha preso fuoco in autostrada sulla A29 vicino Campobello di Mazara

SCENARIO/ L'autogol dei pm fa volare la Lega alle europee : Dopo il no in giunta per le autorizzazioni, la strada di Salvini pare in discesa, eppure i pm ci riprovano adottando la strategia usata contro Berlsuconi

Più dei dazi di Trump alle auto europee preoccupa l'inerte Di Maio : Roma. Il dicembre terribile dell'industria italiana, che come comunicato dall'Istat continua ad arretrare per ordini, export e ora per fatturato, coinvolge sempre più il settore auto, i cui ricavi ...

autonomia regionale - si rischiano spese fuori controllo. Il federalismo dei trasporti ne è la prova : Con l’Autonomia differenziata c’è il rischio che sfugga il controllo della spesa pubblica e che i servizi non aumentino la loro efficienza. Almeno questo è quanto si è già visto per i trasporti e per le infrastrutture, nonostante sia già delegato da oltre un decennio in tutte le Regioni italiane. La politica non è ancora pronta per questo salto, che necessita di ben altra responsabilità di spesa, cultura amministrativa e di un contesto economico ...

La rivolta dei medici : no all'autonomia delle regioni : Un cazzotto allo stomaco. Un'immagine volutamente choc . La fotografia di una donna in trattamento chemioterapico avvolta in una bandiera tricolore e accompagnata da una richiesta di aiuto: " Italia ...

Napoli - il capitano dei vigili va dal barbiere con l'auto di servizio e il collega autista : La denuncia risale a qualche settimana fa, è stata presentata in forma anonima, nascosta sotto la firma di un fantomatico 'comitato per la legalità di via de Giaxa', alla Procura. È corredata di nomi, ...

"Italia non abbandonarci". L'appello dei medici di Bari contro le autonomie : Una donna malata di tumore avvolta in una bandiera tricolore ed una richiesta di aiuto: "Italia non abbandonarci. Vogliamo una Sanità uguale per tutti. La salute è un diritto di tutti". E' la protagonista della campagna promossa dal presidente della Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri nonchè presidente dell'Ordine medici di Bari, Filippo Anelli, in risposta alle richieste di autonomia di ...

autostrada Roma-Latina - la guerra dei 18 anni : Interventi 08 febbraio 2019 Le infrastrutture valgono se creano rete, non per i costi Intanto l'economia reale resta incolonnata sulla Pontina, sui cui l'Anas investirà quest'anno circa 23 milioni in ...

autonomia Regioni - sos medici : 'A rischio la salute dei cittadini' : Una donna malata di tumore avvolta in una bandiera tricolore e una richiesta di aiuto: "Italia non abbandonarci. Vogliamo una Sanità uguale per tutti". E' l'immagine che appare sui manifesti della ...

autonomia - Sos dei medici contro il regionalismo : "No alla salute differenziata" : Una donna malata di tumore avvolta nel tricolore: è il manifesto della campagna promossa da Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e dell'Ordine di Bari

Toyota rilancia la Corolla - l'auto dei record : è PIù LUNGA - Il design delle versioni Hatchback e Touring Sport è la risposta a chi considerava l'Auris 'noiosa'. Nel dettaglio la griglia frontale superiore incorpora il logo Toyota, mentre alle ...

Export - la frenata dell’auto tedesca colpisce la componentistica italiana. E all’orizzonte c’è la minaccia dei dazi Usa : Il conto del dieselgate arriva anche all’Italia. Proprio mentre dietro l’angolo si profilano nuove e più pesanti minacce di dazi americani. L’introduzione delle nuove regole di omologazione delle auto con l’arrivo, dal primo settembre scorso, di una differente e univoca modalità di misurazione di consumi e delle emissioni, ha inferto un brutto colpo all’industria automobilistica tedesca già fiaccata dagli scandali. ...

Banche - i timori dei risparmiatori truffati : rimborsi non automatici : ... è proprio su questa presunzione giuridica che puntano il dito le associazioni dei risparmiatori, che entro domani dovranno far pervenire al ministero dell'Economia le osservazioni sul primo decreto ...

Il ministro Stefani a Bettola : 'autonomia regionale - più vicini alle esigenze dei territori' AUDIO : Anas e il tratto di Statale 45 'genovese' Pisani ha rimarcato l'aspetto delle infrastrutture e dell'economia: 'Ho chiesto ad Anas informazioni sulla soluzione dei problemi della statale 45. Anas mi ...

Berlusconi : “Siamo alla resa dei conti - governo cadrà proprio sull’autonomia” : Silvio Berlusconi è sicuro, il governo è in caduta libera e si schianterà sull’autonomia “Avevo detto che il governo sarebbe caduto sui fatti”, ha detto ai giornalisti arrivando a Cagliari il Cavaliere, “L’autonomia è uno di quei provvedimenti che potrà costituire un fatto su cui è pensabile ed è possibile che questo governo cada. Io me … L'articolo Berlusconi: “Siamo alla resa dei conti, governo cadrà ...