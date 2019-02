Truffa diamanti | indagate 5 banche | scatta maxi sequestro da oltre 700 milioni di euro

Truffa sui diamanti - sequestrati 700 milioni di euro. Tra i raggirati anche Vasco Rossi : Sono 5 le banche coinvolte nel’inchiesta della procura di Milano: Banco Bpm, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps e Banca Aletti

Milano - Truffa su diamanti : sequestro preventivo da oltre 700 milioni di euro : Oggi martedì 19 febbraio, sono stati sequestrati dal Nucleo di polizia economico finanziaria della GdF di Milano, dei beni per un valore di oltre 700 milioni di euro, ciò è scaturito nel contesto di un’inchiesta su una probabile truffa nella vendita di diamanti a scapito di risparmiatori e investitori. Nell'indagine in corso risulterebbero indagate anche cinque diverse banche: Intesa Sanpaolo, Banco Bpm, Mps, Banca Aletti e Unicredit. Inoltre è ...

Come funzionava la Truffa sui diamanti in cui è incappato anche Vasco Rossi (e non solo lui) : Due milioni e mezzo di euro in diamanti. A Vasco Rossi era stato prospettato Come un affare: investire un discreto gruzzoletto nella più preziosa delle pietre per metterla al sicuro da speculazioni e oscillazioni di altri mercati più volubili. Peccato che qualcuno era riuscito a 'gonfiare' quei diamanti. Come? Aumentandone il valore e certificandolo grazie alla complicità delle banche. Non una truffa da ladri di polli Come quella messa in piedi ...

