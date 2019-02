Ictus | attenzione ai primi segnali Tempestività determinante

Ictus cerebrale - SIN : maggiore attenzione nelle festività per i soggetti a rischio o già colpiti : La Società Italiana di Neurologia (SIN), in occasione delle festività natalizie, raccomanda maggiore attenzione sia ai soggetti a rischio Ictus cerebrale, sia ai pazienti già colpiti dalla patologia. I fattori di rischio per l’Ictus cerebrale sono correlati principalmente a pressione alta, diabete, fibrillazione atriale, colesterolo aumentato, fumo di sigaretta, obesità con aumento della circonferenza addominale, valori e parametri che ...