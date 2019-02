Cadavere mummificato in casa da sei mesi | il figlio confessa | ' Volevo la sua pensione'

Vive per mesi con la madre morta per riscuoterne la pensione : Cadavere mummificato davanti alla tv : Vive va da sei mesi con il corpo mummificato della madre 95enne per continuare a riceverne la . L'uomo ha confessato dopo che l'anziana è stata trovata morta giovedì nella sua casa ad Albisola ...

La Spezia - trovato Cadavere mummificato in un appartamento : disposta l’autopsia : Il cadavere mummificato di un uomo è stato rinvenuto dalla polizia all’interno di un appartamento in via Napoli, alla Spezia. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della scientifica e il medico legale, per stabilire le cause del decesso. Nell’appartamento sono state trovate siringhe, cucchiaini, involucri di stagnola e cellophane, tutti indizi che riconducono alla tossicodipendenza. Sul corpo mummificato, che è di un uomo tra i ...