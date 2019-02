Berlusconi | ' Non negozio con Salvini | il governo cadrà'

SilvioBerlusconi - via chi non condivide i nostri valori : Silvio Berlusconi, Forza Italia: “Via dal partito chi non condivide i nostri valori” “Andremo a nuove elezioni a breve perché il governo cadrà e ci andremo con la coalizione di Centrodestra, non ci risulta che i sondaggi secondo cui la Lega senza FI va meglio siano veri”. Cosi Silvio Berlusconi ha galvanizzato gli azzurri durante l’assemblea dei parlamentari … L'articolo SilvioBerlusconi, via chi non condivide ...

Arresto genitori Renzi - Silvio Berlusconi : “Le disgrazie degli altri non mi rendono mai felice” : Silvio Berlusconi esprime nuovamente solidarietà nei confronti di Matteo Renzi dopo gli arresti domiciliari comminati ai genitori: "Le disgrazie degli altri non mi rendono mai felice. Ho espresso solidarietà a Renzi anche se lui non lo ha fatto con me. Penso che ora, come ho sempre detto, ci sia bisogno di una profonda riforma della giustizia".Continua a leggere

M5s - Berlusconi : “Più vicini a noi dopo Diciotti? Non m’importa - Salvini li lasci. Come nel ’94 serve riforma giustizia” : Dalla maggioranza all’opposizione, tutti sulla giustizia sembrano usare le parole e i comportamenti di Berlusconi, dal M5s che nega l’autorizzazione a procedere ai giudici sul caso Diciotti a Salvini, all’ex leader del Pd, Matteo Renzi, e i suoi che attaccano la magistratura e parlano di ‘giustizia a orologeria’, fino al leader leghista in fuga dal processo. Così è Berlusconi stesso a rilanciare: “Le ...

Di Maio e Salvini : "Non c'è da gioire". Berlusconi condivide il Renzi-pensiero : "Se non avesse fatto politica non sarebbe successo" : "Se concordate, eviterei commenti su Renzi, non c'è da gioire". E' quanto avrebbe detto il capo politico del Movimenti 5 stelle, Luigi Di Maio, durante l'assemblea dei gruppi parlamentari M5s in corso alla Camera.Non commentate l'arresto dei genitori di Matteo Renzi. E' il 'suggerimento' dello staff della comunicazione arrivato con un messaggino, secondo quanto si apprende, ai senatori 5 stelle. Tenere quindi un basso profilo sulla ...

Silvio Berlusconi sta con Renzi dopo l’arresto dei genitori : “In Paese civile non accadrebbe” : Silvio Berlusconi commenta l'arresto dei genitori di Matteo Renzi: "Sono cose che in un Paese civile non accadrebbero. Credo che umanamente sia molto addolorato e che pensi che se lui non avesse fatto politica questo non sarebbe accaduto". Non si esprime il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, mentre il M5s afferma di non festeggiare per i domiciliari a Tiziano Renzi e Laura Bovoli.Continua a leggere

Diciotti - voto online del M5s su Salvini che rassicura : “Governo non cadrà”. Berlusconi : “Ricatto. 5 Stelle prendono in giro la base” : È il giorno del voto online per il Movimento 5 Stelle sul caso Diciotti, e dalle 10 alle 19 la base voterà sulla piattaforma Rousseau per decidere se mandare (votando No) o meno (votando Sì) Salvini a processo. Se i tre sindaci M5s finiti sotto inchiesta Appendino, Nogarin e Raggi spiegano al Fatto che “il governo va processato”, il ministro dell’Interno in tre colloqui con Repubblica, Stampa e Messaggero dice: “Per me il ...

Sardegna - Berlusconi al candidato Solinas : ‘Non mangiare il viagra - ti regalo mie pillole’ : Il 24 febbraio si terranno in Sardegna le elezioni regionali e il leader di Forza Italia quest’oggi ha tenuto un comizio ad Olbia per parlare della situazione politica ed economica attuale che sta attraversando il nostro Paese. Nel corso dell’intervento, il Cavaliere ha invitato tutta la cittadinanza a votare per la coalizione di centrodestra (formata da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Partito d’Azione Sardo, altri movimenti e liste ...

Bruno Vespa : "Matteo Salvini - il forno apparentemente non espugnabile con Luigi Di Maio. E Silvio Berlusconi" : Come Andreotti, Matteo Salvini "ha due forni: quello regionale con Berlusconi e Meloni è più importante del forno regionale craxiano. Il centrodestra governa insieme in otto regioni ed è in pole position in altre tre. Il forno romano con Di Maio è apparentemente inespugnabile". apparentemente, appun

Silvio Berlusconi - il sacrificio per non far morire Forza Italia : "Credo di no" - una drammatica concessione : «Penso che non sarò capolista in tutte le circoscrizioni, Tajani per esempio sarà certamente al primo posto in Italia centrale». Con questa frase Silvio Berlusconi, ieri sera ospite a Povera patria su Rai2, ha provato ad smorzare le polemiche sulle candidature alle europee all'interno di Forza Itali