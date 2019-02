Tulumello | chi ha commesso vile gesto contro Protezione civile ha già perso

romadailynews

(Di martedì 19 febbraio 2019) Roma – “Chi ha fatto questo ha gia’. Chi, in modo ignobile e vigliacco, da’ fuoco ai mezzi di un’associazione dicidella Regione Lazio, danneggiando una scuola, ha gia’perche’ siamo troppi e troppo forti per chiunque. Perche’ chi ha fatto questo lo ha fatto a ciascuno dei volontari dicidella Regione Lazio, al sottoscritto, a tutta l’Agenzia, ai cittadini onesti che credono in noi”.“Stamattina il presidente Zingaretti mi ha detto di fare qualcosa perche’ questa associazione torni subito operativa e piu’ di prima. E lo stiamo gia’ facendo. Subito. Tutti. Perche’ i vigliacchi e balordi che non hanno altri mezzi che questi hanno gia’e vedranno soltanto con quanta forza la Regione Lazio, l’Agenzia e tutti i volontari di...